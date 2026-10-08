Músicos por Venezuela: casi 150 artistas de la diáspora se reúnen en FIU en un evento solidario

MIAMI.- Cuando ocurrieron los terremotos del 24 de junio en Venezuela, un grupo de músicos del sur de la Florida decidió responder con lo que sabe hacer. El 26 de septiembre, casi 150 músicos venezolanos, estadounidenses y de otras nacionalidades compartieron escenario en el Herbert & Nicole Wertheim Performing Arts Center de FIU. Fue "Latin Beats: An Evening in Support of Venezuela", el primer gran encuentro público de Músicos por Venezuela .

Músicos por Venezuela es el brazo comunitario de ayuda humanitaria de la reconocida organización Youth Enlightenment System (Y.E.S.) , y la idea del concierto nació allí, de la mano de su fundador, el músico y educador César Rangel. Junto a Alhambra Orchestra , orquesta comunitaria de Miami con más de tres décadas de trayectoria, formaron una sola orquesta de gran formato bajo la batuta de los maestros Daniel Andai y Tarcisio Barreto Ceballos. Participó además el Ensamble 7/4 , que llevó al escenario el folclor de Colombia y Venezuela, y los artistas invitados fueron Jonathan Acosta e Ina Peralta. El programa rindió homenaje a Venezuela y Colombia.

La sala estuvo llena. Al cierre, el público cantó de pie "Alma Llanera".

Lo recaudado en la función de la noche se destina a All For Venezuela, organización activa desde 2017 que compra, envía y distribuye insumos médicos y alimentos mediante su red de hospitales y organizaciones civiles en el país. Venprendedoras Foundation, Inc., fundación 501(c)(3) de mujeres emprendedoras venezolanas en Miami, respalda la campaña como patrocinador fiscal.

"Hay esperanza y estamos listos para ayudar. Lideramos con fe, servimos con amor, construimos un mejor mañana. Venezuela nos necesita, somos respuesta", afirma César Rangel, fundador de Y.E.S. y director general de Músicos por Venezuela, en su mensaje a la comunidad. Rangel inspira ese llamado en la Biblia: "Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad".

También participó Proton Ministries, que movilizó voluntarios.

Músicos por Venezuela seguirá más allá de este concierto. Es una plataforma permanente que conecta a la comunidad musical con la causa venezolana.

Acerca de Músicos por Venezuela

Brazo comunitario de ayuda humanitaria de Youth Enlightenment System (Y.E.S.) y plataforma permanente de músicos del sur de la Florida que convierte el talento en acción concreta por Venezuela. Su lema es "La música también rescata". Contacto de prensa: César Rangel, 754-265-9861, [email protected].