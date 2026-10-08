Diosdado Cabello reclama que pregunten a funcionarios de EEUU por María Corina, obvia recompensa por él

MIAMI .- “Dice Diosdado Cabello que en EEUU me tienen en la mira, y como periodista me atengo a los hechos: no es a mí, es a él”, afirmó con firmeza el periodista español David Alandete en respuesta a un nuevo señalamiento del ministro del régimen chavista, sobre quien pesa recompensa, sobre el regreso de María Corina Machado a Venezuela .

En un mensaje en X, Alandete compartió en video un extracto del programa de Cabello, quien menciona directamente al periodista de un diario español en “un tema bien caliente”, según dice.

“Según cuentan, Cori solo ve por los ojos del pseudo periodista español David Alandete a quien Cori le paga con el dinero que recibe de los banqueros corruptos que se robaron los ahorros de los venezolanos”, acusó Cabello. Y prosiguió: “La tarea de Alandete es acosar a todo funcionario estadounidense para preguntarle por María Corina”.

Dice Diosdado Cabello que en EE.UU. me tienen en la mira. Como periodista, me atengo a los hechos: no es a mí, es a él. Mi trabajo es preguntar e informar. Pagarme me pagan solo los medios para los que trabajo. Y mi única arma son los hechos sin más. pic.twitter.com/u8XF4eboNb pic.twitter.com/IPXxS7p4Au — David Alandete (@alandete) October 8, 2026

Diosdado Cabello ¿y la recompensa?

El periodista salió al paso a las recurrentes ofensas de Cabello y puso énfasis en que el ministro de Relaciones Interiores es señalado como responsable de la violencia de grupos armados.

Y además tiene pendiente en EEUU una recompensa por 25 millones de dólares todavía en vigor, además de cargos por delitos federales por la justicia estadounidense.

“Mi trabajo es preguntar e informar. Pagarme me pagan solo los medios para los que trabajo. Y mi única arma son los hechos sin más”, aseveró el periodista bajo ataque de Cabello, cuyo hecho generó sugerentes comentarios.

“Bueno David, entonces a partir de hoy no preguntes más a la administración Trump por María Corina, pregúntales por qué un narcotraficante con 25 millones de dólares de recompensa, aún no ha sido capturado. A él le gusta hablar de ti? Bueno, habla tú de él”, comentó uno de los seguidores de Alandete.

FUENTE: Con información de David Alandete, red X