jueves 8  de  octubre 2026
VENEZUELA

Diosdado Cabello reclama que pregunten a funcionarios de EEUU por María Corina, obvia recompensa por él

El periodista español David Alandeterespondió a la arremetida del ministro chavista quien criticó preguntas a Marco Rubio sobre el regreso de la opositora a Venezuela

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, declarados por EEUU líderes del Cártel de los Soles de Venezuela

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, declarados por EEUU líderes del Cártel de los Soles de Venezuela

AFP
Por Julián Varela

MIAMI.- “Dice Diosdado Cabello que en EEUU me tienen en la mira, y como periodista me atengo a los hechos: no es a mí, es a él”, afirmó con firmeza el periodista español David Alandete en respuesta a un nuevo señalamiento del ministro del régimen chavista, sobre quien pesa recompensa, sobre el regreso de María Corina Machado a Venezuela.

En un mensaje en X, Alandete compartió en video un extracto del programa de Cabello, quien menciona directamente al periodista de un diario español en “un tema bien caliente”, según dice.

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“Según cuentan, Cori solo ve por los ojos del pseudo periodista español David Alandete a quien Cori le paga con el dinero que recibe de los banqueros corruptos que se robaron los ahorros de los venezolanos”, acusó Cabello. Y prosiguió: “La tarea de Alandete es acosar a todo funcionario estadounidense para preguntarle por María Corina”.

Diosdado Cabello ¿y la recompensa?

El periodista salió al paso a las recurrentes ofensas de Cabello y puso énfasis en que el ministro de Relaciones Interiores es señalado como responsable de la violencia de grupos armados.

Y además tiene pendiente en EEUU una recompensa por 25 millones de dólares todavía en vigor, además de cargos por delitos federales por la justicia estadounidense.

“Mi trabajo es preguntar e informar. Pagarme me pagan solo los medios para los que trabajo. Y mi única arma son los hechos sin más”, aseveró el periodista bajo ataque de Cabello, cuyo hecho generó sugerentes comentarios.

“Bueno David, entonces a partir de hoy no preguntes más a la administración Trump por María Corina, pregúntales por qué un narcotraficante con 25 millones de dólares de recompensa, aún no ha sido capturado. A él le gusta hablar de ti? Bueno, habla tú de él”, comentó uno de los seguidores de Alandete.

FUENTE: Con información de David Alandete, red X

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