Venezuela inicia una nueva etapa con Vizcarrondo y mira al Mundial 2030

El seleccionador venezolano, Oswaldo Vizcarrondo, ofrece una rueda de prensa en Caracas el 15 de septiembre de 2026, antes de los partidos amistosos contra Japón, Corea del Sur y Jordania.

La selección de Venezuela atraviesa una etapa de transición bajo la dirección de Oswaldo Vizcarrondo, quien trabaja en la renovación de la Vinotinto con una combinación de jugadores experimentados y jóvenes talentos. Sin una competición oficial inmediata, el técnico tiene margen para probar futbolistas y definir las bases de un nuevo proyecto con la mira puesta en el Mundial de 2030.

En sus últimos 10 amistosos, Venezuela registra tres victorias, tres empates y cuatro derrotas. El balance refleja el proceso de reconstrucción de un equipo que busca dejar atrás la etapa del argentino Fernando 'Bocha' Batista, quien dejó el cargo en septiembre de 2025 después de que la Vinotinto no consiguiera clasificarse al Mundial de 2026.

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Vizcarrondo fue nombrado oficialmente seleccionador en enero de este año y una de sus principales tareas es gestionar el relevo de referentes históricos. Entre ellos aparece Salomón Rondón, máximo goleador de Venezuela, quien a sus 37 años se encuentra en la etapa final de su carrera internacional.

Juventud para renovar la Vinotinto

El nuevo ciclo empieza a dar protagonismo a una generación de futbolistas jóvenes. David Martínez, de 20 años y jugador del Midtjylland de Dinamarca; Kevin Kelsy, de 22 y actualmente en el Rangers de Escocia; Telasco Segovia, de 23, del Inter Miami, y Gleiker Mendoza, de 24, del Shakhtar Donetsk, forman parte de los nombres llamados a asumir mayor responsabilidad.

La Vinotinto también conserva jugadores de experiencia que pueden servir como puente durante la renovación. Entre ellos destaca el defensor Jon Aramburu, de la Real Sociedad de España.

Otros referentes como José 'El Brujo' Martínez, actualmente sin equipo, Jefferson Savarino y Yeferson Soteldo, ambos del Fluminense de Brasil, mantienen su peso dentro del grupo, aunque los tres no participaron en los recientes amistosos.

Venezuela ya piensa en 2030

El empate 0-0 frente a Jordania del martes cerró la serie de amistosos disputados por Venezuela entre septiembre y octubre. Durante estos encuentros, Vizcarrondo aprovechó para probar diferentes jugadores y alternativas tácticas.

El gran desafío será determinar qué futbolistas experimentados continuarán en el proyecto y cuáles jóvenes están preparados para asumir el liderazgo de la Vinotinto.

Con el Mundial de 2030 como objetivo a largo plazo, Venezuela busca construir una generación capaz de conseguir por primera vez la clasificación a una Copa del Mundo. Antes, el equipo tendrá la Copa América de 2028, torneo en el que Vizcarrondo espera que la selección venezolana pueda asumir un papel protagonista.