Nace Fundación Pancita Feliz: una misión que transforma la manera en que las familias viven el neurodesarrollo

MIAMI.- Detrás de cada diagnóstico relacionado con el neurodesarrollo hay una familia que comienza un camino lleno de preguntas, decisiones y nuevos desafíos. Más allá del aspecto clínico, muchas madres y padres necesitan algo esencial para avanzar: dirección, recursos, oportunidades y la seguridad necesaria para construir un nuevo camino hacia el bienestar familiar.

Con esa visión nace oficialmente Fundación Pancita Feliz, una iniciativa creada por Andreína Escalante, especialista en neurodesarrollo y fundadora de la Metodología VIVO, que busca fortalecer a las familias mediante educación, orientación, acceso a recursos especializados y una red de colaboración que les permita descubrir nuevas posibilidades de evolución.

La historia de la fundación comenzó mucho antes de su constitución formal.

Andreína Escalante creció participando en jornadas médicas en su natal Maracaibo, Venezuela, y desarrolló toda su carrera profesional en el área de la salud. Sin embargo, fue el diagnóstico de su hijo Sebastián el que dio un nuevo significado a esa vocación de servicio y la llevó a dedicar más de siete años al acompañamiento y formación de familias que enfrentan desafíos relacionados con el neurodesarrollo.

Durante ese tiempo comprendió que el verdadero desafío no comienza con el diagnóstico, sino con todo lo que ocurre después: la incertidumbre, la falta de información confiable, la dificultad para acceder a especialistas y la necesidad de encontrar un camino que permita a cada familia recuperar la calma y construir un futuro con mayor seguridad.

"Le puse nombre y formalidad a mi naturaleza. Vengo ayudando desde el primer día con lo que puedo. Solo que ahora ya no quiero hacerlo en silencio. Estoy lista para sembrar una semilla de unidad para que más familias tengan acceso a los recursos y oportunidades que necesitan", afirma Andreína Escalante. "Le puse nombre y formalidad a mi naturaleza. Vengo ayudando desde el primer día con lo que puedo. Solo que ahora ya no quiero hacerlo en silencio. Estoy lista para sembrar una semilla de unidad para que más familias tengan acceso a los recursos y oportunidades que necesitan", afirma Andreína Escalante.

Durante más de siete años, el trabajo desarrollado por Escalante ha impactado a cientos de familias mediante programas educativos, mentorías, formación para padres y una comunidad que continúa creciendo dentro y fuera de Estados Unidos.

Hoy, esa experiencia se convierte en la base de Fundación Pancita Feliz, una organización que nace para conectar a las familias con profesionales, organizaciones, herramientas y recursos que les permitan recorrer este proceso con mayor claridad, seguridad y bienestar.

Más que ofrecer respuestas únicas, la fundación propone construir rutas personalizadas para cada familia, entendiendo que cada historia es diferente y que cada proceso merece una mirada integral.

Su trabajo estará enfocado en facilitar el acceso a educación para padres y cuidadores, promover la formación continua, impulsar alianzas con especialistas y organizaciones, orientar a las familias desde las primeras etapas del proceso y ampliar las oportunidades para quienes enfrentan mayores limitaciones económicas.

Uno de los primeros proyectos que impulsará la fundación será un programa de becas destinado a facilitar el acceso de familias de escasos recursos a programas educativos, procesos de orientación, recursos especializados y servicios profesionales, con el propósito de reducir las barreras económicas que muchas veces limitan el acceso a una atención integral.

"Cuando una familia recupera la dirección, encuentra recursos y vuelve a sentirse segura, también recupera la calma. Desde ahí comienzan nuevas posibilidades de evolución para todos sus integrantes", explica Escalante.

Para la fundadora, el futuro del neurodesarrollo también pasa por fortalecer a la familia.

Su visión propone que el bienestar comienza cuando las personas logran comprender su propia bioindividualidad, fortalecer sus vínculos y construir una red que favorezca la regulación humana, entendida como la capacidad de responder con mayor equilibrio, conciencia y conexión a los desafíos que plantea cada etapa de la vida.

La presentación oficial de Fundación Pancita Feliz representa también una invitación a empresas, profesionales de la salud, organizaciones y líderes comunitarios a convertirse en aliados de un proyecto que busca ampliar el acceso a recursos, educación y oportunidades para las familias.

El lanzamiento oficial de la fundación se celebrará el próximo 22 de agosto durante una gala benéfica en el Doral Cultural Arts Center, donde se darán a conocer los primeros proyectos de la organización y se iniciará la recaudación de fondos para impulsar sus programas y el desarrollo de las primeras becas.

Para Andreína Escalante, el verdadero impacto de la fundación no se medirá únicamente por el número de familias que alcance, sino por la capacidad de ayudar a construir una comunidad donde cada persona pueda descubrir nuevas posibilidades de evolución a partir del conocimiento, la conexión, el amor y el acceso a oportunidades reales.

"No me interesa curar el autismo. Todo lo que hago es para que mi hijo nunca deje de sonreír y yo tampoco por ser su espejo. Amar también es una decisión que transforma la manera en que vivimos cada proceso", concluye.

SOBRE FUNDACIÓN PANCITA FELIZ

Fundación Pancita Feliz es una organización creada por Andreína Escalante para fortalecer a las familias de niños con desafíos del neurodesarrollo mediante educación, orientación, acceso a recursos especializados y alianzas con profesionales e instituciones. Inspirada en más de siete años de trabajo junto a cientos de familias, la fundación promueve un enfoque integral centrado en la seguridad, la conexión, el bienestar y la construcción de nuevas oportunidades de evolución para cada familia.