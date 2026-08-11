martes 11  de  agosto 2026
Investigación

Policía española desmantela red de tráfico de niñas migrantes

Cinco personas fueron detenidas, entre ellas un menor, tras cinco registros realizados en la isla de Gran Canaria, implicados en la trata de menores

Oficiales de la Guardia Civil durante una operación policial para desmantelar una red involucrada en el reclutamiento y tráfico de niñas extranjeras no acompañadas que se encuentran en centros de acogida, operando principalmente desde la isla de Gran Canaria.

Oficiales de la Guardia Civil durante una operación policial para desmantelar una red involucrada en el reclutamiento y tráfico de niñas extranjeras no acompañadas que se encuentran en centros de acogida, operando principalmente desde la isla de Gran Canaria.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID — La policía española anunció el martes haber desmantelado una organización criminal acusada de reclutar a niñas solas internadas en centros de acogida de migrantes en Canarias para llevarlas a España peninsular y Francia y, en algunos casos, explotarlas sexualmente.

La operación se produce en medio de un nuevo debate europeo sobre la migración, después de que más de 70.000 migrantes entraran a finales de julio desde Marruecos al enclave español de Ceuta.

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Aunque una gran mayoría volvieron a Marruecos, cientos de menores sin acompañantes adultos quedaron varados en esa ciudad en el norte de África y, según organizaciones de ayuda, están en riesgo de sufrir abusos y explotación.

La Guardia Civil indicó que la investigación comenzó después de que una niña migrante que estuvo bajo tutela de las autoridades en Gran Canaria regresara a España desde Francia y denunciara haber sido reclutada con la promesa de un trabajo.

Posteriormente, los investigadores identificaron varios casos similares de niñas que abandonaron los centros de acogida sin sus documentos personales y, horas después, aparecían vinculadas a vuelos hacia la España peninsular, señaló en un comunicado.

La Guardia Civil acusa a la organización de aprovechar la situación de vulnerabilidad de las niñas, a quienes ofrecía documentos falsos y organizaba sus desplazamientos por aire y tierra.

"Todo ello con el objetivo de facilitar su salida de las islas y, posteriormente, su traslado a la España peninsular y a Francia, donde algunas de ellas habrían sido sometidas a explotación sexual", agregó el comunicado.

La Guardia Civil informó haber rescatado a dos víctimas y evitó que otras cuatro menores abandonaran las islas.

Cinco personas fueron detenidas, entre ellas un menor, tras cinco registros efectuados en la isla de Gran Canaria.

FUENTE: Con información de AFP

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