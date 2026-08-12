miércoles 12  de  agosto 2026
ALTRUISMO

Romeo Santos crea fundación para apoyar a niños con autismo

La entidad surgió a partir de la experiencia personal de Santos como padre de un niño con autismo y tiene entre sus objetivos apoyar familias sin recursos

Romeo Santos acepta un premio en la edición&nbsp; 38 de Premio Lo Nuestro en el Kaseya Center, en Miami, Florida.

Romeo Santos acepta un premio en la edición  38 de Premio Lo Nuestro en el Kaseya Center, en Miami, Florida.

Cortesía / TelevisaUnivision

SANTO DOMINGO.- El cantante de origen dominicano Romeo Santos, conocido como el 'Rey de la Bachata', anunció este martes la creación de la Fundación Los Santos, para apoyar a niños con autismo y a sus familias mediante recursos, oportunidades educativas y programas comunitarios.

La entidad surgió a partir de la experiencia personal de Santos como padre de un niño con autismo y tiene entre sus objetivos ampliar el acceso de las familias a recursos y servicios de apoyo.

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"Esta fundación es profundamente personal para mí", afirmó el artista -en un comunicado-, en el que explicó que su experiencia familiar le ha permitido conocer los desafíos que enfrentan las personas que tienen a su cargo niños con autismo.

Santos, fundador del exitoso grupo Aventura, señaló que durante años tuvo la intención de crear una iniciativa que pudiera beneficiar a otras familias y contribuir a generar una mayor comprensión sobre el autismo.

La fundación prevé otorgar subvenciones, establecer alianzas con otras organizaciones y respaldar programas relacionados con la educación, el desarrollo social y el acompañamiento de niños con esta condición.

Planes de la fundación

Entre las prioridades iniciales de la fundación figuran los centros de recursos para familias, programas educativos y de desarrollo social para niños, así como proyectos en colaboración con escuelas y organizaciones comunitarias.

La Fundación Los Santos también organizará encuentros privados para reunir a personas y líderes interesados en apoyar iniciativas relacionadas con su misión. El cantante realizará además una contribución personal a la organización.

De acuerdo con los datos más recientes de la Red de Monitoreo del Autismo y las Discapacidades del Desarrollo (ADDM) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), aproximadamente uno de cada 31 niños de ocho años ha sido identificado con autismo.

La organización considera que esta realidad pone de relieve la necesidad de ampliar los recursos y los sistemas de apoyo disponibles para los niños con esta condición en su desarrollo neurológico y sus familias.

FUENTE: EFE

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