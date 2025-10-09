jueves 9  de  octubre 2025
National LGBTQ Task Fore celebra gala de orgullo en Hollywood, Florida

La Gala “Be You Ball”, que coincide con el National Coming Out Day, contará con la conducción de la actriz y activista Dominique Jackson y homenajeará al líder comunitario David Jobin.

Participantes en la gala de 2024.

Cortesía de Task Force

Cortesía de Task Force
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.– El National LGBTQ Task Force celebrará el próximo sábado 11 de octubre, su gala anual Be You Ball en el hotel Diplomat Resort de Hollywood, Florida, coincidiendo con el National Coming Out Day, una fecha emblemática para la visibilidad y el orgullo de la comunidad LGBTQ.

La actriz y activista trans Dominique Jackson, reconocida figura del ballroom, será la anfitriona del evento.

Celebración y Reafirmación

Jackson, recordada por su papel en la serie Pose, expresó su entusiasmo por regresar a conducir el evento, al que considera un acto de resistencia.

“Cuando nos reunimos, nos decimos unos a otros: ‘No solo está bien ser nosotros mismos, es nuestro derecho serlo’. Cuando bailamos y celebramos, en medio de todo lo que nos sucede, es una de las formas más poderosas de protesta”, afirmó en una conversación con la organización.

La presidenta del Task Force, Kierra Johnson, destacó la importancia de la gala como un espacio para celebrar la autenticidad y la alegría queer.

“Estamos encantados de recibir nuevamente a Dominique en nuestro primer Be You Ball, un evento para resaltar y celebrar la alegría queer. Su carisma y su amor inquebrantable por la comunidad trans y queer brillarán intensamente en esta gala”, expresó Johnson.

Premios y reconocimientos

Durante la ceremonia, el National LGBTQ Task Force entregará el Eddy McIntyre Community Service Award a David Jobin, director ejecutivo de la Our Fund Foundation, en reconocimiento a sus dos décadas de servicio y contribución a la comunidad LGBTQ a través del arte, el teatro y el activismo.

“Me siento profundamente honrado de recibir este premio de una organización cuya defensa incansable ha fortalecido a nuestra comunidad durante décadas”, dijo Jobin.

El Be You Ball rendirá homenaje a la cultura ballroom y su influencia en la identidad queer a través de la moda, el activismo y la resiliencia. Entre los artistas invitados destacan T.P. Lords, Athena Dion —madre de la House of Dion—, Tayanna Love, ex Miss Florida, así como Gadfrie Arbulu, actual Miss Continental 2026, y Joey Young, Miss Continental Newcomer.

La velada contará además con la actuación del Gay Men’s Chorus of South Florida, en un programa que combinará arte, música y celebración de la diversidad.

Los boletos y patrocinios para el evento aún están disponibles a través del sitio web oficial del National LGBTQ Task Force.

El National LGBTQ Task Force es una de las organizaciones más antiguas del movimiento por los derechos LGBTQ en Estados Unidos. Su misión es construir poder, promover la acción y generar cambios para alcanzar la libertad, la justicia y la equidad de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer.

