DIARIO LAS AMÉRICAS rinde tributo al liderazgo de la mujer en Florida

MIAMI. - DIARIO LAS AMÉRICAS se unió a la agencia The Rock Media para homenajear a empresarias y profesionales excepcionales la noche del martes en el restaurante Casa Zeru del exclusivo sector de Brickell en Miami.

El encuentro tuvo como propósito reconocer el aporte de estas líderes a la comunidad del sur y centro de la Florida a través del especial impreso "Mujeres que Inspiran", mediante una cena de gala que congregó a las galardonadas y a directivos de ambas organizaciones.

Alianza por talento y resiliencia

Yaniris Felipe, directora ejecutiva de The Rock Media, agradeció a las asistentes por su presencia en una “noche de celebración y compañerismo”.

Por su parte, Iliana Lavastida, directora de DIARIO LAS AMÉRICAS, subrayó la importancia del homenaje, al tiempo que expresó su gratitud por la confianza depositada en el rotativo y calificó el acto como un merecido tributo a propósito del Mes de la Mujer.

Kairy Franco, ejecutiva de ventas del periódico, celebró la iniciativa, mientras que Álex Moredia, gerente general de Casa Zeru Miami, dedicó palabras de admiración a las invitadas al afirmar que, sin ellas, “la sociedad no sería absolutamente nada”.

Gloria Herrera baja resol Gloria Herrera, mujer exitosa. D. CASTROPÉ

Voces de éxito y firmeza

El especial impreso resalta cualidades innatas en la mujer, tales como el liderazgo, la resiliencia y el coraje. Las protagonistas de la noche compartieron reflexiones profundas sobre sus procesos personales.

Polly de Windt manifestó sentirse honrada por el reconocimiento y muy feliz de que su familia comparta sus logros. Para Stephanie Michelle Pimentel, el galardón representa el reflejo de muchos sacrificios diarios y años de arduo trabajo.

Asimismo, Melina Mattos resaltó lo difícil que resulta para una mujer independiente imponerse, por lo cual aconsejó tener mucha valentía y fuerza en cada proyecto a emprender.

Entretanto, Gloria Herrera enfatizó que el punto más importante radica en conocer la identidad propia, creer en sí mismas, confiar plenamente en el Señor y mantener una visión clara de los objetivos trazados en la vida.

Inspiración para nuevas generaciones

La velada también sirvió como plataforma para enviar mensajes motivacionales a la audiencia. En ese sentido, Margarita Cardona abordó las críticas frecuentes hacia el empoderamiento, pero aseguró que mantener a Dios en medio de todo permite conservar la esencia intacta.

De igual forma, Isamar Torres recomendó a la mujer de hoy estudiar, aprender y educarse constantemente sobre aquello que desean realizar en el ámbito de los negocios.

Aixa Avilés hizo un vehemente llamado a creer en el talento propio en todo momento y a no permitir dudas en el corazón, pues las convicciones internas siempre se transforman en realidad.

Gheidy de la Cruz instó a las líderes a luchar por sus sueños sin ponerse límites y dejó una premisa contundente al afirmar que más vale fracasar por obtener un triunfo que dejar de triunfar por temor al fracaso.

Finalmente, Wendy Justo delineó el perfil de la triunfadora contemporánea como una mujer creyente, decidida, fuerte en sus determinaciones y absolutamente segura de sí misma.

Isamar Torres baja resol Isamar Torres, mujer exitosa. D. CASTROPÉ

Legado en papel y estrategia

El reconocimiento trascendió la cena de gala para quedar plasmado en una edición especial de DIARIO LAS AMERICAS, que fue publicada el 13 de marzo.

En estas páginas, los lectores pueden profundizar en las trayectorias completas de cada líder, como es el caso de la comunicadora y actriz dominicana Robmariel Olea, quien transformó sus retos en la televisión para fundar su propia empresa de entretenimiento.

La participación de The Rock Media Group en esta iniciativa reafirma su misión institucional de convertir marcas en referentes de autoridad pública mediante la comunicación con propósito.

Con esta exitosa velada en el restaurante mediterráneo de Brickell, este diario consolida su compromiso de exaltar el aporte invaluable de la mujer hispana y de otros orígenes en el panorama empresarial y social de Estados Unidos.