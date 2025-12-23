martes 23  de  diciembre 2025
Navidad en Florida: Publix y grandes minoristas cierran este jueves

Residentes y turistas en deberán anticipar sus compras ante el cierre total de las principales cadenas de supermercados; farmacias y tiendas de conveniencia operarán con horarios especiales

Una tienda Publix en Miami-Dade.

Una tienda Publix en Miami-Dade.

LEONARDO MORALES/ DLA
Por Daniel Castropé

MIAMI. – Los consumidores en Florida enfrentarán un cierre generalizado de comercios este jueves 25, ya que las cadenas más conocidas en el estado, encabezadas por Publix y Walmart, detendrán sus actividades para permitir el descanso de su personal.

Las familias y los millones de turistas que visitan la región deberán abastecerse antes del cierre de la víspera, pues las opciones de compra se limitarán drásticamente durante el día de Navidad, dejando a las farmacias y tiendas de conveniencia como los únicos puntos de venta disponibles.

Persianas cerradas

La planificación resulta crucial en Florida, donde Publix posee una presencia en muchos de los condados. La cadena con sede en Lakeland confirmó que todas sus sucursales permanecerán cerradas el jueves, una tradición que la compañía respeta rigurosamente.

A esta medida se suman otros grandes negocios del mercado local y nacional. Quienes necesiten regalos de última hora o insumos para la cena navideña no podrán acudir a los siguientes establecimientos:

  • Supermercados: Publix, Winn-Dixie (que suele seguir esta tendencia), Whole Foods, Trader Joe’s, ALDI, Sprouts Farmers Market y The Fresh Market no abrirán sus puertas.
  • Grandes superficies Walmart y Target mantendrán sus locales cerrados todo el día. Walmart reanudará la atención al público el viernes a las 6:00 a. m., mientras que Target lo hará una hora después, a las 7:00 a. m.
  • Clubes de compras Costco y Sam’s Club suspenden operaciones en todos sus almacenes.

Aunque Safeway y Albertsons tienen una presencia menor en la península comparado con otras regiones, sus pocas locaciones podrían operar con horarios reducidos, aunque se insta a verificar cada caso.

Farmacias

Dada la alta afluencia de visitantes en destinos como Miami y Orlando, las farmacias se convertirán en el recurso primario para artículos esenciales. Sin embargo, la disponibilidad varía:

  • Walgreens: Mantendrá sus puertas abiertas el jueves. Las sucursales de 24 horas operarán con normalidad, un dato clave para zonas turísticas, aunque los horarios de farmacia podrían sufrir modificaciones.
  • CVS: Muchas tiendas abrirán con horarios ajustados. Se recomienda llamar con antelación.

Café y comidas rápidas

Para quienes busquen café o una comida rápida fuera de los parques temáticos, el panorama es mixto:

  • Starbucks: La cadena de cafeterías operará de forma limitada. Es probable que los locales situados en zonas de alto tráfico turístico abran, mientras que los de áreas residenciales podrían cerrar o reducir su jornada.
  • McDonald’s y 7-Eleven: La mayoría de las tiendas 7-Eleven funcionarán las 24 horas. En el caso de McDonald's, muchas franquicias abren los días festivos, pero los horarios dependen de la administración individual de cada restaurante.

Mejoras del hogar y otros servicios

El sector de herramientas y ropa también tomará una pausa. Home Depot, Lowe’s, Ikea y Macy’s no recibirán público el jueves.

Las autoridades de consumo del estado recomendaron utilizar los localizadores en línea de cada tienda antes de salir de casa, especialmente en un estado donde las distancias pueden ser considerables.

La normalidad comercial regresará en su totalidad la mañana del viernes 26 de diciembre.

