Navidad en Florida: Publix y grandes minoristas cierran este jueves

MIAMI. – Los consumidores en Florida enfrentarán un cierre generalizado de comercios este jueves 25, ya que las cadenas más conocidas en el estado, encabezadas por Publix y Walmart, detendrán sus actividades para permitir el descanso de su personal.
Residentes y turistas en deberán anticipar sus compras ante el cierre total de las principales cadenas de supermercados; farmacias y tiendas de conveniencia operarán con horarios especiales
Las familias y los millones de turistas que visitan la región deberán abastecerse antes del cierre de la víspera, pues las opciones de compra se limitarán drásticamente durante el día de Navidad, dejando a las farmacias y tiendas de conveniencia como los únicos puntos de venta disponibles.
La planificación resulta crucial en Florida, donde Publix posee una presencia en muchos de los condados. La cadena con sede en Lakeland confirmó que todas sus sucursales permanecerán cerradas el jueves, una tradición que la compañía respeta rigurosamente.
A esta medida se suman otros grandes negocios del mercado local y nacional. Quienes necesiten regalos de última hora o insumos para la cena navideña no podrán acudir a los siguientes establecimientos:
Aunque Safeway y Albertsons tienen una presencia menor en la península comparado con otras regiones, sus pocas locaciones podrían operar con horarios reducidos, aunque se insta a verificar cada caso.
Dada la alta afluencia de visitantes en destinos como Miami y Orlando, las farmacias se convertirán en el recurso primario para artículos esenciales. Sin embargo, la disponibilidad varía:
Café y comidas rápidas
Para quienes busquen café o una comida rápida fuera de los parques temáticos, el panorama es mixto:
El sector de herramientas y ropa también tomará una pausa. Home Depot, Lowe’s, Ikea y Macy’s no recibirán público el jueves.
Las autoridades de consumo del estado recomendaron utilizar los localizadores en línea de cada tienda antes de salir de casa, especialmente en un estado donde las distancias pueden ser considerables.
La normalidad comercial regresará en su totalidad la mañana del viernes 26 de diciembre.