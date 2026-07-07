Convocan en Miami un mediatón para ayudar a las víctimas de los terremotos en Venezuela

La fotografía muestra embarcaciones en el mar frente a los escombros de edificios destruidos por los terremotos este lunes, en La Guaira, Venezuela.

Caraballeda es una de las zonas de La Guaira devastadas casi en su totalidad por los intensos sismos

Rescatistas realizan labores de búsqueda de personas desaparecidas en una zona afectada por los terremotos, este domingo, en Tanaguaneras, La Guaira (Venezuela).

En Venezuela, los sismos dejaron grandes destrozos en edificios donde familiares esperan el rescate de víctimas

Esta vista aérea muestra edificios derrumbados en Catia La Mar, estado de La Guaira, Venezuela, el 27 de junio de 2026, tras los terremotos que azotaron la región.

Se observa una bandera venezolana pintada en un muro dañado entre los escombros de un edificio derrumbado tras los terremotos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela

MIAMI.- Varias empresas de comunicación con sede en Estados Unidos anunciaron la realización del mediatón "Todos por Venezuela" , una jornada de recaudación de fondos y ayuda humanitaria destinada a apoyar a las familias afectadas por los dos terremotos que devastaron al país caribeño y que, según cifras oficiales, dejaron más de 3,340 fallecidos y miles de heridos.

La iniciativa es organizada por SBS Radio Group, Mega TV, La Música TV (ROKU), AIRE Radio Network y UNO Productions. El evento se realizará el próximo 11 de julio , con una transmisión de 14 horas ininterrumpidas desde los estudios de Mega TV, en Miami, y será difundido por televisión, radio y plataformas digitales en Estados Unidos, Puerto Rico y México.

Convocan a la comunidad internacional

Los organizadores informaron en un comunicado que durante la jornada se recibirán donaciones económicas y ayuda humanitaria para los damnificados. Asimismo, se habilitarán centros de acopio en distintas ciudades de Estados Unidos para recibir alimentos no perecederos, medicamentos, insumos médicos, productos de higiene personal, agua embotellada, ropa y artículos para bebés.

El mediatón contará con la participación de artistas, músicos, actores, periodistas, deportistas, líderes comunitarios, creadores de contenido e influencers, quienes se sumarán a la transmisión para promover las donaciones y convocar al público a respaldar la iniciativa. La programación será emitida por Mega TV, La Música TV a través de ROKU, las principales emisoras de SBS Radio Group en Miami, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Houston, San José-San Francisco y Puerto Rico, además de las más de 300 estaciones afiliadas a AIRE Radio Network.

Ayuda será canalizada por organización humanitaria

Los recursos obtenidos durante el mediatón serán entregados a All For Venezuela, organización con sede en Miami que desde 2017 desarrolla programas de asistencia para comunidades venezolanas mediante el envío de medicamentos, equipos médicos, suministros hospitalarios y otros insumos de primera necesidad.

Los organizadores señalaron que "Todos por Venezuela" busca movilizar a la comunidad internacional para brindar apoyo a las familias afectadas por la emergencia.

En ese sentido, invitan a los ciudadanos, empresas, fundaciones y organizaciones comunitarias a colaborar mediante aportes económicos, donaciones de suministros esenciales en los centros de acopio y la difusión de la campaña para ampliar su alcance.

La convocatoria se produce mientras continúan las operaciones de rescate y asistencia tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el 24 de junio.

FUENTE: Comunicado de prensa All for Venezuela