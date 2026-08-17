Niño de seis años pide ayuda tras quedar solo en parque de Sunny Isles; arrestan a su madre

MIAMI.- Asustado y sin la compañía de un adulto, un niño de seis años se acercó a un visitante de Town Center Park para pedir ayuda y le contó que no había comido desde el desayuno.

El encuentro ocurrió poco antes de las 9:00 p.m. del sábado en el área recreativa ubicada en 17200 Collins Ave., en Sunny Isles Beach.

TRAS LAS REJAS Arrestan a policía de Key West por DUI tras encontrarlo al volante de un automóvil estacionado

SUCESO Tiroteo en Hollywood deja dos personas hospitalizadas y un hombre tras las rejas

El pequeño explicó que su madre, Elena Sexton, se había marchado y que desconocía cuándo regresaría, según el reporte policial.

El hombre se quedó a su lado y alertó a las autoridades. En su testimonio afirmó que el menor llevaba cerca de una hora sin supervisión.

Los oficiales recorrieron los alrededores en busca de Sexton, pero no lograron localizarla inicialmente.

Durante las diligencias, el niño manifestó que su mamá había salido a buscar comida con un amigo.

Tiempo después, los uniformados divisaron a una mujer que caminaba de regreso hacia el lugar y confirmaron que se trataba de la progenitora.

Sexton, de 41 años y residente de Corpus Christi, Texas, declaró que había estacionado en una plaza comercial cercana y volvió para recoger unos juguetes.

En ese trayecto se encontró con un conocido que la invitó a sentarse y comer. Ella aceptó y dejó a su hijo sin el cuidado de otra persona.

Tras escuchar su versión, los investigadores determinaron que existían elementos suficientes para detenerla por negligencia infantil sin causar daños corporales graves.

El Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF) fue informado para evaluar el bienestar del pequeño y adoptar las medidas de protección correspondientes.

La documentación disponible no especifica si quedó temporalmente bajo resguardo estatal o fue entregado a un familiar.

Hasta la tarde del lunes, Sexton continuaba recluida en el Turner Guilford Knight Correctional Center (TGK) con una fianza de 2.500 dólares.

El señalamiento deberá ser examinado en los tribunales. La detenida conserva la presunción de inocencia mientras no sea declarada culpable.