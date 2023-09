No es el fin del mundo para inmigrantes cubanos con I-220A

Para los cubanos es muy importante que I-220A fuera considerado un parole ya que facilitaría la regularización de su estatus migratorio bajo la Ley de Ajuste Cubano. Sin embargo, fue el propio Departamento de Seguridad Nacional (DNS, por sus siglas en inglés) el que apeló ante BIA la orden de un juez de inmigración que en agosto de 2022 le concedió la residencia al inmigrante cubano Olty Cabrera Fernández bajo el amparo de la CAA, por ser este portador de un formulario I-220A.

“Aquí estamos viendo lo que va a pasar”, dijo Dayana, una cubana que entró en a principio de 2022 por la frontera de México y recibió una I-220A.

“Yo solicité asilo político, nada más entrar, pero hay muchas personas que no lo hicieron y ahora con este fallo no saben qué solución tendrá su caso. A mí no me queda más remedio que esperar y renovar a tiempo el permiso de trabajo cada dos años, mientras esto se aclara”, dijo muy triste.

El abogado inmigración Santiago Alpizar reconoció, en conversación con el influencer cubano Eliecer Ávila, que la I-220A no es un parole, ni un documento de admisión al país. “Los documentos de admisión son: una visa, el ESTA y parole”.

El letrado explicó que todo aquel que entra ilegal al país está sujeto a un proceso de deportación. “Su primera defensa contra ese proceso es la petición de asilo político”. La ley establece que el asilo se debe solicitar dentro del primer año.

Alpizar indicó que “esto no era el fin del mundo” para las personas que recibieron la I-220A y les recomendó contactar a un abogado de inmigración que les ayude a solucionar su situación legal personal, ya que existen muchas maneras para obtener la residencia legal, ya sea a través del matrimonio, el asilo, o la petición de un parole ante ICE.

“Nadie va a ir a tu casa y te va a deportar, nadie te va a montar en un avión para Cuba, trató de calmar a los cubanos preocupados el abogado de inmigración Willy Allen entrevistado en America Teve y añadió, “si estás en corte, es el momento de despertar y preparar el caso de asilo lo más fuerte posible, con evidencias y una buena representación”.

