Sin embargo, para el legislador cubanoamericano no existen dudas de que a pesar de esos cambios inevitables, “no hay razón para que EEUU deje de ser el poder más importante del mundo”.

A propósito del aniversario 67º de DIARIO LAS AMÉRICAS, el senador, oriundo de Miami, concedió una entrevista exclusiva en la que rememoró con visible gratitud que sus conocimientos del idioma español para leerlo y escribirlo los ejercitó con este rotativo, de la mano de su abuelo. Se refirió en su conversación a la influencia que ejerce el régimen de La Habana en la región; esclareció la posición de EEUU respecto a la delicada situación que atraviesa Venezuela, explicó cuál es su aporte desde la presidencia del Comité de Inteligencia; asimismo se refirió al papel de países como China y Rusia.

- Usted es hijo de inmigrantes cubanos y ha sido una voz crítica contra el régimen de la Habana, a lo largo de su trayectoria política. ¿Es correcto afirmar que la democratización de la isla se ha convertido en el eje central de su carrera?

Mi trabajo primordial es representar a los residentes del estado de Florida en los temas nacionales. Soy senador estadounidense y siempre voy a defender a este país. Sin embargo, la causa de Cuba es importante. Vivo en una comunidad de personas que han sido muy afectadas por ese régimen, cubanos, nicaragüenses y venezolanos. Pero en mi trayectoria política he alzado la voz para criticar (también) la dictadura en China y en otros países del mundo. Me he opuesto a gobiernos antidemocráticos, aunque estén fuera de nuestra región. Sin duda, Cuba es un caso personal.

-Usted se ha volcado también contra el régimen de Nicolás Maduro. Ha apoyado las sanciones contra la cúpula gobernante en Venezuela, incluso visitó el puente Simón Bolivar en febrero de 2019, cuando parecía que se acababa la usurpación. Sin embargo, ahora se dice que el presidente Donald Trump está dispuesto a conversar con Maduro. ¿Qué puede decir al respecto?

EEUU siempre ha estado dispuesto a ayudar a Venezuela en una transición pacífica hacia la democracia y el retorno al orden constitucional. Lo que no está dispuesto es a negociar con Maduro en términos de cómo él se quedaría en el poder o cómo su régimen permanecería instaurado. Y eso es lo que yo creo [el presidente Trump] que quiso decir con eso.

He sido claro desde el principio, si mañana Nicolás Maduro dice “yo me quiero ir de Venezuela y estoy dispuesto a entregar el poder a una transición pacífica”, EEUU, bajo el presidente Trump, apoyarían ese tipo de movimiento. Si se trata de una reunión para ver cómo podemos arreglar las relaciones entre EEUU y el régimen de Maduro y cómo éste puede quedarse en el poder, es algo que nunca se ha contemplado, se ha discutido, o creo que sea posible. Si fuese así, yo estaría en contra. Es importante entender la diferencia entre esas dos posturas.

-¿Cómo puede influir su nueva posición como presidente interino del Comité de Inteligencia del Senado en la política de EEUU hacia Cuba y Venezuela?

La función primordial de este Comité es revisar y supervisar constantemente la manera en que funcionan las agencias de inteligencia de este país. Obviamente, si se trata de un tema de nuestro hemisferio, o concretamente de Cuba o Venezuela, posiblemente yo voy a tener más enfoque que si otro senador presidiera el Comité.

Embed

-En un mundo tan complejo y lleno de incertidumbre, ¿cuáles son los principales retos que, según usted, se vislumbran en el futuro cercano de los EEUU? Tenga en cuenta la pandemia, las manifestaciones contra el racismo y las elecciones de noviembre de 2020.

Es importante distinguir entre el corto y el largo plazo. En el corto plazo, tenemos todavía la pandemia, que va a seguir entre nosotros hasta que exista una vacuna. Está el daño económico producido a raíz de tener que cerrar tantos negocios. Y el tema surgido, tras [la muerte] del señor Floyd, que ha puesto sobre la mesa la relación entre las razas, algo importante que debemos afrontar.

A largo plazo, debemos entender que el país y el mundo están viviendo una época de transición económica y geopolítica. Muchas de las industrias y tecnologías que dominaron la economía del planeta, por más de 30 años, han cambiado rápidamente. Se producirán transformaciones sociales, económicas y geopolíticas. Es importante que este país se adapte a ellas.

Hay industrias que van a determinar el futuro económico del mundo. Por ejemplo, es clave que EEUU invierta lo necesario en tener una posición fuerte en la tecnología del 5G y de toda una serie de nuevas industrias que van surgiendo.

Aunque la pandemia ha tenido un impacto negativo, ha sido también una oportunidad para inventar nuevas formas de comerciar, nuevos trabajos y nuevas carreras.

Para dominar las industrias emergentes tenemos que desarrollar una estrategia nacional a largo plazo. No se trata de un año, es un trabajo de décadas. Así como tuvimos que ajustarnos a la Revolución Industrial y a la nueva situación tras la Guerra Civil, estamos viviendo momentos de cambios parecidos a aquellos, en términos de repercusión socioeconómica.

-Con la Revolución Industrial surge el capitalismo en Inglaterra. ¿Acaso esta Revolución Tecnológica significa que habrá una nueva hegemonía en el mundo?

No creo que sea tan fácil. En el caso de los ingleses, se trataba de un país pequeño que tenía un imperio con grandes recursos provenientes de una serie de colonias a través del mundo. Pero, a raíz de la pérdida de esas colonias, su influencia decreció. Los EEUU no cuentan con colonias. Somos un país enorme, con grandes recursos naturales y humanos. No hay razón para que este país no pueda seguir siendo el poder tecnológico, económico y militar más importante del mundo. Y creo que para el mundo es importante de así sea. La alternativa es una China comunista, totalitaria, que no respeta los Derechos Humanos. Ella sería [la alternativa] el gran poder.

Sin duda, China va a ser un país rico, poderoso e importante. Y estamos obligados a tener relaciones con él. Pero lo que no podemos permitir es el abuso o que se aprovechen de nosotros. Trabajamos para mantener nuestro estatus tecnológico, económico y militar.

-Un reciente artículo del The New York Times afirma que la inteligencia rusa (GRU) ofreció en secreto recompensas para matar soldados estadounidenses en Afganistán. Sostiene que las agencias de inteligencia informaron a la Casa Blanca y, aparentemente, no se hizo nada al respecto. ¿Qué puede decir?

Yo no hago comentarios sobre temas de Inteligencia. Sin embargo, no es un secreto para nadie la existencia de muchos países adversarios que utilizan organizaciones y grupos de terceros para atacar a EEUU. Esto se sabe, está establecido hace mucho tiempo. Simplemente quiero insistir en que nosotros constantemente estamos revisando la manera en la cual actúan las agencias de inteligencia, la información que provén y a quién se la provén.

-Hablando de información de Inteligencia, ¿se sabe algo del origen del coronavirus en China?

Me puedo referir a lo que se sabe abiertamente a través de la ciencia. No existe evidencia de que este virus haya sido diseñado a propósito. Lo que se desconoce es cuándo y dónde empezó. Si fue un accidente o si surgió en un mercado. La razón por la cual se desconoce es la naturaleza del gobierno totalitario chino. Ellos no han dado la información que daría un país abierto. Y eso ha tenido su impacto en el resto del mundo. Si la enfermedad afectara solo a China, sería diferente. Perdimos semanas, que pudieron utilizarse para adelantarnos a la pandemia, solo porque el gobierno chino no quiso proveer esa información. No estoy diciendo que ellos hayan diseñado el virus, no estoy haciendo esa acusación. Lo que sostengo es que así funciona un gobierno totalitario.

-DIARIO LAS AMÉRICAS ha acompañado a la comunidad hispana por 67 años ¿Cuál ha sido su relación con nuestro periódico y qué piensa de su influencia en el sur de Florida y en Latinoamérica?

Voy a referirme a un caso muy personal. Cuando era niño vivía en Las Vegas. Mi abuelo residía con nosotros seis o siete meses al año. Él recibía por correo DIARIO LAS AMÉRICAS, no estaba disponible en internet como ahora. Le llegaba dos o tres días tarde. Yo me sentaba con él en el portal de nuestra casa y le leía los artículos en voz alta. Así aprendí a leer y a dominar el vocabulario en español. Eso se le debo a DIARIO LAS AMÉRICAS. Por otra parte, creo que ha tenido una gran influencia a través de los años, se lee en muchísimas partes del mundo. Y creo que se reconoce su autoridad en temas de Latinoamérica, no solamente en EEUU, sino en la región. Ese es su gran logro.

cmenendez@diariolasamericas.com

@menendezpryce