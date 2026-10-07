miércoles 7  de  octubre 2026
EDUCACIÓN

Nueva sede de Carnegie Mellon en Wynwood, un hito para su comunidad

El BID sostiene que la decisión refleja más de dos décadas de visión, inversión y trabajo artístico en el distrito de Miami

Vista aérea de Wynwood Walls, Miami.&nbsp;

Vista aérea de Wynwood Walls, Miami. 

Cortesía/Vía Sofia Bukele
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- El Distrito de Mejoramiento Comercial de Wynwood (BID) afirmó que la elección del vecindario para albergar un campus de Carnegie Mellon University (CMU) reconoce a quienes impulsaron la transformación de este barrio durante más de dos décadas.

“Este es un momento decisivo para Wynwood, y no ocurrió por casualidad”, dijo David Lombardi, presidente de la junta directiva del BID, en un comunicado. Añadió que la decisión de la universidad representa un voto de confianza en el trabajo realizado por la comunidad y puede acelerar el desarrollo que ya está en marcha.

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El plan contempla un campus de 35 acres con laboratorios de investigación industrial y espacios para nuevas empresas. CMU espera comenzar la construcción en 2027 y recibir a sus primeros estudiantes en 2028, sujeto a las aprobaciones regulatorias. El proyecto fue posible gracias a una donación de Ken Griffin; el comunicado no precisó su monto.

Carnegie Mellon en el centro de Miami

El BID señaló que la cercanía de Wynwood al centro de Miami y su atractivo para los jóvenes hacen del vecindario un lugar adecuado para una universidad. También destacó su identidad artística, que —según Lombardi— permitirá que CMU se integre a la comunidad desde el inicio.

Wynwood pasó de ser un distrito de almacenes industriales a convertirse en un destino artístico reconocido internacionalmente. El comunicado atribuye ese cambio a artistas, galerías, estudios e instituciones culturales, junto con inversiones privadas que incorporaron viviendas y espacios de trabajo.

El BID, establecido en 2013, ayudó a coordinar el desarrollo del barrio mediante el plan de revitalización conocido como NRD-1, adoptado en 2015. La entidad sostiene que ese marco buscó preservar el carácter artístico de Wynwood mientras abría espacio para nuevas etapas de crecimiento.

Viviendas, empresas y servicios públicos en el distrito

De acuerdo con el BID, miles de nuevas viviendas han atraído residentes permanentes a Wynwood. La entidad también mencionó la presencia de oficinas de Amazon, Sony Music, PwC y MIAX, que, a su juicio, crea vínculos potenciales entre la universidad, las empresas y las personas que ya trabajan en el distrito.

El BID financia programas de limpieza y seguridad pública y trabaja en planes para crear parques, mejorar las conexiones peatonales y plantar árboles que proporcionen más sombra. Su director ejecutivo, William Kelley, dijo que la organización quiere incorporar las prioridades del vecindario a las conversaciones sobre el campus.

“Estamos entusiasmados de dar la bienvenida a Carnegie Mellon a Wynwood y esperamos trabajar con la universidad mientras sus planes toman forma”, expresó Kelley. Añadió que espera que la presencia de CMU abra oportunidades para artistas y profesionales creativos que han contribuido a definir el barrio.

Daniel Whyte, vicepresidente de la junta directiva del BID, describió el proyecto como una ampliación de la combinación de creatividad y tecnología que caracteriza a Wynwood. También afirmó que la institución podría atraer empresas y ofrecer oportunidades profesionales a los estudiantes.

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