viernes 12  de  septiembre 2025
CARIBE

Onda tropical avanza por el Atlántico

Hasta el momento, la actividad ciclónica ha sido menor

Centro Nacional de Huracanes, sept. 12, 2025

Centro Nacional de Huracanes, sept. 12, 2025

National Hurricane Center
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

El Centro Nacional de Huracanes reporta una onda tropical que emergió de la costa occidental de África y podría dirigirse a la zona norte del mar Caribe.

Los meteorólogos informan que la temporada 2025 ha sido tranquila debido a la alta cizalladura atmosférica del viento, que interrumpe la formación de tormentas, y a un anticiclón, que se encuentra en el centro del océano Atlántico, más fuerte de lo normal, que trae aire seco desde Europa.

Lee además
Huracán Kiko. 
ALERTA

Hawái declara el estado de emergencia a medida que se acerca el huracán Kiko
Audiencia Pública sobre el presupuesto de Hialeah para el año fiscal 2025-26. 
SIN ACUERDO

Hialeah pospone primer debate presupuestario tras dos votaciones fallidas

Si bien las temperaturas oceánicas son suficientemente cálidas, estas condiciones atmosféricas han impedido el desarrollo de tormentas, algo que los expertos del Centro Nacional de Huracanes no esperaban.

No obstante, el informe aclara que esta situación pudiera cambiar en cualquier momento.

La temporada ciclónica comenzó el 1 de junio y finaliza el 30 de noviembre. Estas fechas, adoptadas por convención, describen históricamente el período de cada año en que se produce la mayor parte de los fenómenos ciclónicos en el océano Atlántico.

El primer ciclón del año, la tormenta tropical Andrea, se formó el 23 de junio, lo que marca el inicio más tardío de una temporada ciclónica en el Atlántico desde 2014.

Poco después, se formó la tormenta tropical Barry, que tocó tierra rápidamente en Veracruz, México.

En julio, la tormenta tropical Chantal impactó la costa este de Estados Unidos y en agosto, el huracán Erin alcanzó la categoría 5, con vientos de hasta 160 mph (260 km/h), pero afortunadamente no tocó tierra alguna.

Más tarde, en agosto, la tormenta tropical Fernand se formó al norte del Caribe, lejos de las costas de Estados Unidos y Bahamas, y tomó rumbo norte sin afectar tierra alguna.

Temas
Te puede interesar

Luz verde a Florida para restringir recolección de firmas por no ciudadanos en iniciativas electorales

Piden renuncia de concejal de Palmetto Bay por calificar de "sacrificio apropiado" asesinato de Charlie Kirk

Best Friends Animal Society y Miami-Dade Animal Services se asocian para salvar más vidas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
PERFIL

¿Quién es Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk?

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson habla con periodistas.
WASHINGTON

La vergonzosa postura de demócratas en el Congreso por el asesinato político de Kirk

Steve Cody, concejal de Palmetto Bay, en Miami-Dade-
REPUDIO

Piden renuncia de concejal de Palmetto Bay por calificar de "sacrificio apropiado" asesinato de Charlie Kirk

Tiroteo en academia naval en Maryland: Las autoridades aseguran la zona video
SUCESOS

Tiroteo en academia naval en Maryland: Las autoridades aseguran la zona

El joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk, un importante aliado del presidente Donald Trump, recibió un disparo el 10 de septiembre de 2025 en una universidad estadounidense
Operativo

Joven de 22 años sería el asesino de Kirk, autoridades lo tienen en custodia

Te puede interesar

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
PERFIL

¿Quién es Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk?

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Centro Nacional de Huracanes, sept. 12, 2025
CARIBE

Onda tropical avanza por el Atlántico

El joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk, un importante aliado del presidente Donald Trump, recibió un disparo el 10 de septiembre de 2025 en una universidad estadounidense
Operativo

Joven de 22 años sería el asesino de Kirk, autoridades lo tienen en custodia

Audiencia Pública sobre el presupuesto de Hialeah para el año fiscal 2025-26. 
SIN ACUERDO

Hialeah pospone primer debate presupuestario tras dos votaciones fallidas

Steve Cody, concejal de Palmetto Bay, en Miami-Dade-
REPUDIO

Piden renuncia de concejal de Palmetto Bay por calificar de "sacrificio apropiado" asesinato de Charlie Kirk