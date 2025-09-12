Onda tropical avanza por el Atlántico

El Centro Nacional de Huracanes reporta una onda tropical que emergió de la costa occidental de África y podría dirigirse a la zona norte del mar Caribe.

Los meteorólogos informan que la temporada 2025 ha sido tranquila debido a la alta cizalladura atmosférica del viento, que interrumpe la formación de tormentas, y a un anticiclón, que se encuentra en el centro del océano Atlántico, más fuerte de lo normal, que trae aire seco desde Europa.

Si bien las temperaturas oceánicas son suficientemente cálidas, estas condiciones atmosféricas han impedido el desarrollo de tormentas, algo que los expertos del Centro Nacional de Huracanes no esperaban.

No obstante, el informe aclara que esta situación pudiera cambiar en cualquier momento.

La temporada ciclónica comenzó el 1 de junio y finaliza el 30 de noviembre. Estas fechas, adoptadas por convención, describen históricamente el período de cada año en que se produce la mayor parte de los fenómenos ciclónicos en el océano Atlántico.

El primer ciclón del año, la tormenta tropical Andrea, se formó el 23 de junio, lo que marca el inicio más tardío de una temporada ciclónica en el Atlántico desde 2014.

Poco después, se formó la tormenta tropical Barry, que tocó tierra rápidamente en Veracruz, México.

En julio, la tormenta tropical Chantal impactó la costa este de Estados Unidos y en agosto, el huracán Erin alcanzó la categoría 5, con vientos de hasta 160 mph (260 km/h), pero afortunadamente no tocó tierra alguna.

Más tarde, en agosto, la tormenta tropical Fernand se formó al norte del Caribe, lejos de las costas de Estados Unidos y Bahamas, y tomó rumbo norte sin afectar tierra alguna.