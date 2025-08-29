viernes 29  de  agosto 2025
Onda tropical emerge de la costa occidental de África

Los meteorólogos observan el comportamiento de la vaguada que se sirije al oeste-noroeste en el Atlántico

Informe Centro Nacional Huracanes, agosto 24, 2025.

Una onda tropical emerge de la costa occidental de África y se dirige al Atlántico.

Acorde con el informe del Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, las condiciones ambientales podrían favorecer un lento desarrollo mientras se desplaza de oeste a oeste-noroeste, a una velocidad de 24 a 32 km/h, por el Atlántico tropical oriental y central en los próximos días.

La temporada ciclónica comenzó el 1 de junio y finaliza el 30 de noviembre. Estas fechas, adoptadas por convención, describen históricamente el período de cada año en que se produce la mayor parte de los fenómenos ciclónicos en el océano Atlántico.

El primer ciclón del año, la tormenta tropical Andrea, se formó el 23 de junio, lo que marca el inicio más tardío de una temporada ciclónica en el Atlántico desde 2014.

Poco después, se formó la tormenta tropical Barry, que tocó tierra rápidamente en Veracruz, México.

En julio, la tormenta tropical Chantal impactó la costa este de Estados Unidos y en agosto, el huracán Erin alcanzó la categoría 5, con vientos de hasta 160 mph (260 km/h), pero afortunadamente no tocó tierra alguna.

Más tarde, en agosto, la tormenta tropical Fernand se formó al norte del Caribe, lejos de las costas de Estados Unidos y Bahamas, y tomó rumbo norte sin afectar tierra alguna.

