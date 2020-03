Ordenan a universidades públicas "transferir clases a Internet inmediatamente"

La orden incluye universidades estatales como Florida International University, University of Florida y Florida Gulf Coast University, así como Florida Polytechnic University y Florida Agricultural & Mechanical University.

También instruye a Florida Atlantic University, Florida State University, New College of Florida, the University of North Florida, the University of Central Florida, the University of South Florida y University of West Florida.

Por otra parte, la autoridad escolar condal, formada por más de 60 condados en la Florida, adopta medidas preventivas pero aún no ha instruido a sus respectivos distritos escolares sobre la continuidad de las clases por Internet.

Tampoco lo ha hecho la red estatal de colleges o institutos públicos, aunque sí han promulgado importantes medidas preventivas.