martes 28  de  octubre 2025
OBITUARIO

Orlando Castro García, el último sobreviviente exiliado del Moncada, fallece a los 97 años en Miami

Su muerte cierra un ciclo histórico que conecta directamente con los orígenes de la Revolución Cubana y con la larga travesía de quienes la enfrentaron desde el desengaño y el exilio.

El exiliado cubano Orlando Castro García y su esposa, Georgina Cid, compartieron juntos su vida en el sur de la Florida.

El exiliado cubano Orlando Castro García y su esposa, Georgina Cid, compartieron juntos su vida en el sur de la Florida.

CORTESIA MARTI NOTICIAS
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

Miami – El exprisionero político Orlando Castro García, considerado el último sobreviviente exiliado de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en Santiago de Cuba y Bayamo el 26 de julio de 1953, falleció el pasado sábado en Miami a los 97 años, según confirmó su esposa, Georgina Cid, y el periodista Wilfredo Cancio del medio Café Fuerte.

Su sepelio tendrá lugar este martes 28 de octubre, a las 11:30 a.m., en el cementerio de Opa-Locka, donde familiares, amigos y miembros del exilio rendirán tributo a su memoria. Posteriormente, se celebrará una misa conmemorativa en fecha aún por anunciar.

Lee además
Patrulla de la policía de Pembroke Pines
SUCESOS

Balacera mortal en bar de Pembroke Pines deja un hombre asesinado y otro lucha por su vida
Automóvil de la Patrulla de Carreteras de la Florida.
SUCESOS

Tiroteo en Turnpike de Miami deja un hombre muerto

De joven revolucionario a disidente

Nacido el 14 de julio de 1928 en Unión de Reyes, provincia de Matanzas, Castro García provenía de una familia trabajadora. Cursó estudios en la Escuela de Comercio de La Habana y se desempeñó como supervisor financiero en la empresa Sabatés.

Durante su juventud, como muchos de su generación, se sumó a la causa revolucionaria que se oponía al gobierno de Fulgencio Batista. En 1953, participó en los levantamientos armados que marcaron el inicio de la lucha contra la actual dictadura cubana, un episodio que más tarde sería recordado como el origen del Movimiento 26 de Julio.

Tras el fracaso de la acción y las implicaciones que tuvieron para los integrantes, logró refugiarse en la Embajada de Argentina en La Habana y, posteriormente, obtuvo un salvoconducto que le permitió salir del país. Vivió un tiempo en Costa Rica, y más tarde en México y Honduras, hasta regresar a Cuba en 1955, cuando fue decretada una amnistía general para los participantes de dichos asaltos.

Ruptura con el castrismo

Pese a haber combatido junto a los primeros insurgentes, Orlando Castro García pronto se desencantó del liderazgo de Fidel Castro y del rumbo ideológico que tomó el proceso tras el triunfo de 1959. Desde entonces se opuso públicamente al creciente control político y a la represión de voces disidentes, abogando en cambio por una transición democrática.

Esa postura lo convirtió en blanco de la persecución. En 1961, fue detenido y acusado de conspirar contra el régimen castrista. Condenado a 30 años de prisión, de los cuales pasó 17 años encarcelado en distintas prisiones del régimen, hasta que obtuvo la libertad en 1978 como parte de un acuerdo humanitario que permitió la salida de numerosos presos políticos.

Al año siguiente se exilió en Estados Unidos, donde encontró refugio y reconstruyó su vida junto a su familia. Desde Miami, continuó denunciando los abusos de la dictadura cubana y participó activamente en organizaciones de la comunidad en la diáspora, defendiendo los valores democráticos y los derechos humanos.

Legado y despedida

En sus últimos años, Castro García residió en el centro de atención para personas mayores Saint Anne's Nursing Center en el suroeste del condado Miami-Dade, donde falleció acompañado por su esposa.

Quienes lo conocieron lo describen como un hombre de carácter firme y espíritu sereno, marcado por la experiencia del encarcelamiento, pero sin rencor.

A los 97 años, su muerte cierra un ciclo histórico que conecta directamente con los orígenes de la Revolución Cubana y con la larga travesía de quienes la enfrentaron desde el desengaño y el exilio.

Orlando Castro García será recordado siempre y deja tras de sí el testimonio de una vida dedicada a la libertad, la dignidad y la memoria de una generación que soñó con una Cuba mejor, y que nunca dejó de esperarla.

Temas
Te puede interesar

Propuesta de reembolso de $11 millones en Miami Beach a propietarios desata cuestionamiento de comisionado

Juez de Florida falla contra la prohibición de portar armas ocultas para jóvenes de 18 a 20 años

Sur de Florida se convierte en centro de acopio masivo para el Caribe ante furia del huracán Melissa

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Voluntarios trabajan en la selección y empaque de las ayudas para los damnificados.
AYUDA

Sur de Florida se convierte en centro de acopio masivo para el Caribe ante furia del huracán Melissa

Una lancha rápida de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago patrulla mientras el buque de guerra USS Gravely es visto a la distancia desde Puerto España el 26 de octubre de 2025. El buque de guerra estadounidense visitará Trinidad y Tobago para realizar ejercicios conjuntos cerca de la costa de Venezuela, en medio de la campaña de Washington contra presuntos narcotraficantes en la región.
Política

Régimen de Maduro suspende acuerdo de gas con Trinidad y Tobago tras ejercicios militares con EEUU

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación a bordo del Air Force One en Doha el 25 de octubre de 2025, mientras realiza una escala para reabastecimiento de combustible en su camino a Malasia para la cumbre de la ASEAN.
Política

Los argumentos de Trump que descartan su postulación a la vicepresidencia en 2028

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, saludan al abordar su avión para partir tras su visita a Vietnam en el Aeropuerto Internacional Noi Bai de Hanói el 27 de mayo de 2025.
FRANCIA

Comienza el juicio por "ciberacoso" a la esposa de Emmanuel Macron

El líder de la minoría de los demócratas en el Senado Chuck Schumer.
EEUU/ CIERRE

El mayor sindicato de empleados federales exige a los demócratas el cese del secuestro presupuestario

Te puede interesar

Un hombre arrastra una carretilla cargada de agua por una calle en Santiago de Cuba, Cuba, el 27 de octubre de 2025, antes de la llegada del huracán Melissa.
TEMPORADA DE HURACANES

El huracán Melissa llega a Jamaica en categoría 5 y pone a Cuba en alerta máxima
Imagen referencial.
SEGUNDA ENMIENDA

Juez de Florida falla contra la prohibición de portar armas ocultas para jóvenes de 18 a 20 años

El alcalde Steven Meiner junto a los miembros de la Comisión de Miami Beach y la administración de la ciudad. 
TUS IMPUESTOS

Propuesta de reembolso de $11 millones en Miami Beach a propietarios desata cuestionamiento de comisionado

La primera ministra de Japón Sanae Takaichi junto al presidente de Estados Unidos Donald J. Trump a bordo del buque de guerra USS George Washington en la base naval de Yokosuka. 
GIRA POR ASIA

Primera ministra y Trump prometen una "nueva edad de oro" entre EEUU y Japón

Sean Diddy Combs llega a la Met Gala el 7 de mayo de 2018 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.
CONTROVERSIA

Sean "Diddy" Combs sale en libertad en mayo de 2028