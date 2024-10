Pasajero cae por la borda de crucero en viaje inspirado en Taylor Swift

MIAMI .- Una mujer de 66 años cayó por la borda del crucero Allure of the Seas de Royal Caribbean el martes, alrededor de las 9:40 p.m., mientras el barco navegaba aproximadamente a 17 millas al norte de Nassau, Bahamas.

El incidente ocurrió durante un viaje temático no oficial inspirado en Taylor Swift, conocido como "In My Cruise Era", según NBC. El barco había zarpado de Miami el lunes.