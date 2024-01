Puerto de Miami da la bienvenida a Icon of the Seas, el crucero más grande del mundo

Icon of the Seas entra a Miami

MIAMI.- El crucero más grande del mundo, Icon of the Seas, de la compañía Royal Caribbean Group, arribó este miércoles 10 de enero al Puerto de Miami donde establecerá su base.

No será hasta el próximo 27 de enero cuando Icon of the Seas emprenda desde el puerto de Miami su primera travesía oficial que disfrutarán a sus afortunados pasajeros durante siete días por el Caribe.