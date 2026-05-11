lunes 11  de  mayo 2026
TECNOLOGíA

Director ejecutivo de Microsoft testifica en trascendental juicio contra misión OpenAI

El testimonio de Satya Nadella precederá al del jefe de OpenAI, Sam Altman, cuyo interrogatorio —probablemente el martes o el miércoles— será una de las etapas finales de un juicio de Elon Musk contra esa plataforma de Inteligencia Artificial

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El dueño de Tesla, Neuralink, SpaceX y X, Elon Musk.

 

ALLISON ROBBERT/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, fue obligado a testificar este lunes en el juicio en Estados Unidos contra OpenAI y que explique si su empresa financió la transformación de la desarrolladora de ChatGPT en un gigante de la inteligencia artificial con fines de lucro.

El testimonio de Nadella precederá al del jefe de OpenAI, Sam Altman, cuyo interrogatorio —probablemente el martes o el miércoles— será una de las etapas finales de un juicio ante un jurado federal en California.

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Elon Musk demandó a OpenAI acusándola de traicionar su misión original y de malversar las donaciones del billonario, por 38 millones de dólares, para construir un imperio valorado en más de 850.000 millones de dólares.

El proceso ha puesto al descubierto las disputas internas en un círculo de ingenieros, inversionistas y ejecutivos de élite de Silicon Valley en los años previos al lanzamiento del chatbot ChatGPT en 2022.

Musk exige a OpenAI regrese a su misión original

El fundador de Tesla y SpaceX exige que OpenAI vuelva a su misión original como organización sin fines de lucro. De ocurrir, golpearía su posición en la carrera global de inteligencia artificial frente a Anthropic, Google y la china Deepseek.

OpenAI ha dicho que Musk se retiró voluntariamente tras no conseguir el control mayoritario de la empresa. Luego pasó a convertirse en competidor directo de la firma a través de xAI, con la que desarrolló la IA Grok.

Se espera que un jurado "consultivo" emita un veredicto sobre cualquier posible irregularidad antes de la semana del 18 de mayo.

La jueza Yvonne González Rogers dictará después el fallo definitivo tanto sobre la responsabilidad como sobre posibles indemnizaciones. Ha dicho que es probable que siga la recomendación del jurado.

Si González Rogers finalmente falla a favor de Musk, la salida a bolsa de OpenAI, planeada para este año, quedaría en entredicho.

Atraer inversiones

El lunes, los abogados de Musk intentarán convencer al jurado de que Microsoft, al invertir en OpenAI en 2019, sabía que contribuía a desviar a una fundación sin fines de lucro de su propósito original.

Para ello se basarán en correos electrónicos de Microsoft de 2018, recientemente revelados, para demostrar que el gigante tecnológico solo invirtió una vez que vislumbró la posibilidad de obtener retornos.

En los correos electrónicos, Nadella consultó a sus ejecutivos sobre un descuento otorgado a OpenAI para utilizar la potencia de cálculo de Azure, la plataforma de computación en la nube de Microsoft.

"En general, no sé qué investigación están llevando a cabo ni cómo, si la compartieran con nosotros, podría ayudarnos a avanzar", escribió Nadella.

"Por lo que Elon le está diciendo a todo el mundo (...) siente que OpenAI está a punto de lograr grandes avances en AGI (Inteligencia Artificial General)".

En ese momento predominaba el escepticismo, y el director de tecnología de Microsoft, Kevin Scott, temía que OpenAI pudiera "marcharse enfadada a Amazon".

En los meses siguientes, OpenAI, que se encontraba en apuros económicos, creó una filial con fines de lucro para atraer inversiones, en lugar de depender únicamente de donaciones.

En 2019, un año y medio después de haberle dado la espalda a la startup, Microsoft finalmente invirtió 1.000 millones de dólares.

Al final, inyectaría un total de 13.000 millones de dólares, una participación que ahora está valorada en 228.000 millones de dólares: 17 veces la inversión inicial.

FUENTE: Con información de AFP.

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