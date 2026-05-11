lunes 11  de  mayo 2026
BIENES RAíCES

Venta de viviendas usadas en EEUU sigue tendencia al alza en abril

El precio medio de una vivienda fue de 417.700 dólares en abril, un 0,9% más en un año debido a una oferta limitada

La tendencia en la caída de las ventas de viviendas en Estados Unidos dio un giro desde diciembre de 2025.

La tendencia en la caída de las ventas de viviendas en Estados Unidos dio un giro desde diciembre de 2025.

SAUL LOEB/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos registraron en abril un ligero incremento del 0,2% respecto al mes anterior, según datos publicados el lunes.

Los economistas no esperan una bajada de las tasas hipotecarias a corto plazo.

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Algo más de 4 millones de casas y apartamentos cambiaron de dueño en abril en términos anualizados, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, una cifra sin cambios en términos interanuales y por debajo de las expectativas.

Los inversores esperaban cifras algo similares (en torno a 4,10 millones de unidades vendidas), según el consenso publicado por MarketWatch.

Tasas hipotecarias en 6,37%

El precio medio de una vivienda fue de 417.700 dólares en abril, un 0,9% más en un año debido a una oferta limitada.

Las tasas de interés hipotecarias volvieron a subir desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, a finales de febrero.

Para los préstamos a 30 años, los más populares en Estados Unidos, se situaban de 6,37% el 7 de mayo, según la agencia de refinanciación Freddie Mac.

Antes de los primeros bombardeos israeloestadounidenses sobre Irán habían caído justo por debajo del umbral simbólico del 6%.

Además, la mayoría de los analistas preveían al menos dos recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos antes de fin de año. Pero ya no se espera ningún recorte de tipos en 2026, según la herramienta FedWatch de CME.

FUENTE: Con información de AFP.

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