lunes 11  de  mayo 2026
RÉGIMEN

Bruno Rodríguez asegura que en Cuba existe una "democracia diferente", no una dictadura

En entrevista con el medio ABC News, Rodríguez Parilla afirmó que no ve progresos en las conversaciones entre La Habana y Washington

Una anciana camina por una calle de La Habana, el 3 de junio de 2025. En Cuba, uno de los países más envejecidos de Latinoamérica, las personas mayores que reciben pensiones mínimas intentan sobrellevar la grave crisis económica, y muchas de ellas recurren a la venta ambulante de café, cigarrillos o artículos de segunda mano.&nbsp;

Una anciana camina por una calle de La Habana, el 3 de junio de 2025. En Cuba, uno de los países más envejecidos de Latinoamérica, las personas mayores que reciben pensiones mínimas intentan sobrellevar la grave crisis económica, y muchas de ellas recurren a la venta ambulante de café, cigarrillos o artículos de segunda mano. 

Foto de YAMIL LAGE / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El ministro de Relaciones Exteriores del régimen cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, evitó responder de forma directa qué sucedería en la Isla si los ciudadanos pudieran votar libremente.

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El intercambio se produjo cuando Johnson cuestionó al canciller sobre las afirmaciones oficiales de que Cuba es una democracia. Rodríguez defendió el sistema político impuesto por el Partido Comunista alegando que la Isla tiene "su propia historia" y "sus peculiaridades".

El periodista replicó que en Cuba los ciudadanos acuden a las urnas sin opciones multipartidistas reales y recordó que el país ha permanecido bajo el control del Partido Comunista durante casi siete décadas. Acto seguido lanzó una pregunta directa: "¿Qué le preocupa que pasaría si hubiera elecciones libres y justas en Cuba, si la gente realmente pudiera elegir?".

"Usted está presentando un prejuicio", se limitó a decir Rodríguez, antes de desviar la conversación sin explicar por qué el régimen se niega a permitir elecciones competitivas. Tras el intercambio, el propio Johnson subrayó: "Nunca respondió esa pregunta".

La entrevista también dejó otro momento de tensión cuando el canciller aseguró que en Cuba "no hay presos políticos", pese a las denuncias sostenidas de organizaciones internacionales de derechos humanos y grupos de monitoreo independientes.

Johnson recordó entonces que diversas organizaciones documentan cientos de encarcelados por motivos políticos en la isla, incluidos manifestantes de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.

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El intercambio evidenció nuevamente la negativa del régimen cubano a debatir públicamente cuestiones vinculadas con pluralismo político, libertades civiles y participación electoral real, incluso en medio de la creciente presión de EEUU y del deterioro económico que atraviesa el país.

En la misma entrevista realizada en La Habana, Rodríguez Parilla afirmó que no ve progresos en las conversaciones entre La Habana y Washington.

Añadió que el régimen cubano estaba "listo para hablar sobre muchos asuntos bilaterales", pero que el sistema político de la Isla o los asuntos internos "no están sobre la mesa".

El 10 de abril, funcionarios de la Administración Trump dieron al régimen cubano dos semanas para liberar presos políticos como gesto de buena fe, según USA Today. Días después, el embajador cubano ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, rechazó el ultimátum y aseguró que los detenidos “no están sobre la mesa de negociación”.

En su entrevista con ABC News, Bruno Rodríguez Parrilla retomó el tono de confrontación al advertir que las amenazas militares de Donald Trump podrían provocar "consecuencias inimaginables", entre ellas "un baño de sangre en Cuba".

En una entrevista en La Habana del propio periodista de ABC News, un habanero identificado como Antonio dijo que no quiere una intervención de Estados Unidos, porque "los únicos que deben resolver el problema es el pueblo cubano", pero responsabilizó directamente al Gobierno cubano por la crisis del país: "el problema aquí es el gobierno", que no ha hecho nada por mejorar la vida de la gente.

FUENTE: Diario de Cuba

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