MIAMI.- Varios pasajeros y miembros de la tripulación de un vuelo de la aerolínea estadounidense JetBlue, que cubría la ruta entre Ponce (Puerto Rico) y Fort Lauderdale (Florida), resultaron heridos este martes debido a fuertes turbulencias, según informaron las autoridades.

El personal de rescate atendió a al menos cinco personas que manifestaron estar heridas o solicitaron una evaluación médica. Sin embargo, todas rechazaron ser trasladadas a un hospital, precisaron los bomberos.

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Los equipos de emergencia recibieron el aviso sobre los heridos a bordo hacia las 6:25 hora local (11:25 GMT) y esperaron la llegada del avión en la terminal 3 del aeropuerto internacional de Fort Lauderdale-Hollywood. Las autoridades indicaron que no tenían constancia de daños en la estructura de la aeronave.

El avión aterrizó sin inconvenientes

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) detalló que el aparato, un Airbus A320, aterrizó sin problemas después de que la tripulación alertara sobre las turbulencias. Asimismo, anunció que investigará el incidente.

En un mensaje enviado a EFE, JetBlue confirmó que el vuelo "experimentó turbulencias durante el trayecto".

La compañía agregó que el avión aterrizó de manera segura y que, tras su llegada, personal médico evaluó a los pasajeros y miembros de la tripulación.

Otros incidentes recientes en aeropuertos de EEUU

El episodio se produce en medio de varios contratiempos registrados recientemente en el sector aéreo estadounidense.

El sábado, un avión de Copa Airlines golpeó con un ala el morro de un avión de carga de UPS mientras ambas aeronaves rodaban en el aeropuerto internacional de Miami. Por su parte, el lunes, un vuelo de American Airlines que cubría la ruta entre Tampa y Washington aterrizó en Orlando después de reportar un problema en uno de sus motores.

Ese mismo día, United Airlines sufrió un fallo informático que afectó a algunos vuelos de salida, aunque el problema quedó resuelto durante la jornada.

Además, el viernes la FAA suspendió durante más de cuatro horas las salidas de vuelos en todo el país debido a una falla en su red de telecomunicaciones, que provocó miles de cancelaciones.

FUENTE: Con información de EFE