Patrulla del Sheriff de Miami-Dade se vuelca en el noroeste del condado, un oficial resultó lesionado

Miami . – Un oficial de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO), resultó herido tras un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este miércoles.

En el informe preliminar del caso, las autoridades informaron que el suceso ocurrió alrededor de las 3:25 a.m., cuando agentes del distrito Northside respondieron a varios reportes sobre una patrulla volcada en el área de la avenida 21 y la calle 74 al noroeste del condado, en una zona cercana a Gladeview y Brownsville.

De acuerdo con la investigación, el oficial involucrado se desplazaba en dirección norte por la avenida 22 a bordo de un vehículo perteneciente a MDSO, cuando perdió el control, impactó contra una palmera y el auto terminó volcado.

El agente logró salir de la unidad por sus propios medios, aunque sufrió laceraciones en las extremidades superiores, según detalló el informe policial. Personal del Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade (MDFR) acudieron de inmediato a y trasladó al policía a un hospital cercano, donde permanece en condición estable.

Los detectives no han informado todavía qué pudo haber causado el accidente, y dijeron que el caso continúa bajo investigación.