Muere una niña tras choque en Deerfield Beach que también mató a un motociclista

MIAMI.- Una niña murió en el hospital tras el choque entre un automóvil y una motocicleta ocurrido la noche del sábado 12 de septiembre en Deerfield Beach. El motociclista, Maxwell Patel, de 18 años, había fallecido en el lugar. Otros dos menores que viajaban en el vehículo fueron ingresados en condición crítica, informó la Oficina del Sheriff de Broward (BSO).

La colisión se produjo alrededor de las 8:30 p.m. en la cuadra 4100 de West Hillsboro Boulevard. Según la investigación preliminar, la conductora de un Nissan Sentra circulaba hacia el este y comenzó a girar en U para dirigirse al oeste. La motocicleta, que avanzaba hacia el oeste, impactó el costado del pasajero y el automóvil se volcó.

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Patel, residente de Parkland, murió en el sitio. La niña fue trasladada a Broward Health Medical Center, donde falleció posteriormente. Las autoridades no divulgaron su identidad.

En el Nissan viajaban seis personas: la conductora, otros dos adultos y tres menores. De los dos niños sobrevivientes, uno fue llevado primero a Broward Health North y después trasladado en helicóptero a Broward Health Medical Center. El otro recibió atención en ese mismo centro. BSO informó el domingo que ambos se encontraban en estado crítico.

La conductora y los dos pasajeros adultos también fueron trasladados para recibir atención médica. La oficina del sheriff no ofreció detalles sobre su estado. Detectives especializados en homicidios de tránsito continúan investigando las circunstancias del accidente.