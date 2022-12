Piden a Elon Musk mudar Twitter a Miami

“Creo que su cambio de marca encaja" en Miami, señaló Suárez, al asegurar que la ciudad que dirige " valora la libertad y la libertad de expresión".

El alcalde Suárez declaró a Business Insider que trató de comunicarse con el nuevo presidente de Twitter, Elon Musk, quien adquirió la red social hace apenas dos meses y afronta serias dificultades administrativas tras disminuir la plantilla de empleados.

"Aún no he recibido respuesta”, señaló el alcalde de Miami, con quien hace solo dos años conversó con Musk sobre la construcción de un túnel, que no se realizó, en la concurrida Brickell Avenue.

“Obviamente, es una situación muy compleja”, declaró el alcalde, “con todo lo que está sucediendo".

La situación “muy compleja” podría estar probablemente dada por el cese de miles de empleados, la suspensión de cuentas por publicar opiniones ‘incómodas’ y la necesidad de recortar gastos después de invertir 44.000 millones de dólares en la compra de Twitter, entre otras razones secundarias.

Musk generó una encuesta popular para saber si lo usuarios querían que siguiera al frente de la firma. El 57.5% de unos 17 millones de votos optaron por pedir el cese de Musk, a lo que el magnate, que además dirige la marca automovilística Tesla, contestó “buscaré a quien me reemplace”.

De cualquier manera, Suárez propone trasladar la sede de la empresa de San Francisco a Miami, a una ciudad donde el alquiler ha subido más del 20% en los últimos dos años y las entradas económicas por familia apenas supera los 45.000 dólares al años; después de que Forbes informó que “inspectores de construcción de San Francisco iniciaron una investigación sobre informes de que Twitter convirtió varias salas de oficinas en dormitorios para que los empleados pudieran trabajar muchas horas y dormir allí”.

Entretanto, el alcalde Suárez continúa atrayendo la atención de empresas tecnológicas para establecer sus sedes en Miami y facilitar la creación de empleos mejor calificados y remunerados.