De esta manera, Bloomberg aportó cerca de 20 millones de dólares a la Coalición de Restauración de Derechos de Florida, según confirmó a Spectrum News.

Según datos extraoficiales, más de un millón de expresos aguardan por la recuperación del derecho al voto en Florida y acorde a informes de grupos independientes muchos de ellos votarían demócrata.

De ellos, aproximadamente el 80% no tiene los medios para pagar entre 500 y 5.000 dólares que supuestamente deben a la red judicial estatal.

Y en medio de esta situación, la procuradora general de Florida, Ashley Moody, que forma parte del Gobierno estatal republicano, solicitó al FBI y al Departamento de Aplicación de la Ley de Florida una investigación, mientras que el director financiero estatal Jimmy Patronis Patronis instó a la Comisión de Elecciones de Florida a investigar el hecho.

"Bloomberg está usando su dinero y poder para influir en el resultado de las elecciones de noviembre", señaló Patronis en un comunicado.

"Si quiere hacer una donación política, hay un proceso, pero esconderse detrás de grupos comunitarios es eludir la ley de Florida", afirmó.

Sin embargo, el profesor de ciencias políticas de Florida State University, en Tallahassee, James Williams opinó “no veo nada mal hecho en donar dinero para una necesidad u otra, como puede ser el pago de deudas pendientes”,

Pero argumentó: “Lo único que me preocupa, aunque no esté relacionado directamente, es que unos días antes prometió otra donación para que los demócratas ganen Florida en noviembre, y eso pueda ser usado en su contra, aunque la donación a expresos no esté dentro de esa primera donación”.

Hace apenas dos años, en 2018, el 65% del electorado de Florida aprobó restituir el derecho al voto a expresos que hayan cumplido sus probatorias y que no hayan sido condenados por asesinato o delitos sexuales.

No obstante, dos meses después el Congreso estatal, de mayoría republicana, optó por supeditar el proceso de restitución al pago de “obligaciones financieras pendientes en las cortes”, como gastos y costes del proceso judicial o penalizaciones monetarias asociadas con la sanción carcelaria.

En efecto, muchos de ellos ni tan siquiera saben si deben dinero. El estado, en muchos casos, tampoco tiene dominio de cuanto debe cada uno, y para reunir la información, según indicó la autoridad floridana, tomaría cuatro o cinco años.

Hoy Florida es un influyente estado en torno a las elecciones presidenciales, con 29 votos a ganar para el colegio electoral que decide la presidencia del país y una historia de intrincadas campañas que arrojan indistintamente estrechos márgenes de diferencia a favor de un partido u otro.