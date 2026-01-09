Policía de Hollywood investiga balacera que dejó un hombre herido

Patrullas de la policía acudieron al lugar de los hechos.

HOLLYWOOD FL. – El Departamento de Policía de Hollywood (HPD) investiga un tiroteo ocurrido la madrugada del viernes que dejó como saldo una persona herida, en un hecho que llevó a las autoridades a activar una unidad táctica como parte del operativo de seguridad.

De acuerdo con información preliminar, los oficiales respondieron a un reporte de disparos alrededor de las 2:29 de la mañana en la cuadra 2100 de la calle Van Buren. Al llegar al lugar, encontraron a una persona con una herida provocada por un arma de fuego.

Personal del equipo de rescate y emergencia brindó asistencia inmediata y trasladó a la víctima al Memorial Regional Hospital, donde fue atendida. Según confirmaron las autoridades, la persona herida no presenta lesiones que pongan en riesgo su vida.

Como parte del proceso investigativo y para asegurar la zona, el HDP activó una unidad táctica, una medida que suele emplearse cuando existen posibles riesgos adicionales o la necesidad de una búsqueda exhaustiva.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado la identidad de la víctima ni han ofrecido detalles sobre el responsable de efectuar los disparos. Tampoco se ha informado si existen personas detenidas en relación con el caso.

La investigación continúa abierta mientras los detectives recaban evidencia y revisan posibles grabaciones de cámaras de seguridad cercanas al área del incidente.

Los funcionarios públicos piden a cualquier persona que tenga información relevante que se comunique con la Policía de Hollywood o con Broward County Crime Stoppers, de manera anónima.