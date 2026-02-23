lunes 23  de  febrero 2026
PREMIOS

Kristen Bell regresa con humor como anfitriona de los Actor Awards

La 32ª edición de los Actor Awards de Hollywood se celebrará el 1 de marzo en Los Ángeles y será transmitida en tiempo real por Netflix

Kristen Bell asiste al evento FYC Nobody Wants This de Netflix en el Teatro Netflix Tudum el 7 de noviembre de 2025 en Los Ángeles, California.

AFP/Vía Amy Sussman/Getty Images

AFP/Vía Amy Sussman/Getty Images

LOS ÁNGELES.- Kristen Bell regresará por tercera vez para presentar los Actor Awards de Hollywood el domingo con un objetivo en mente: entretener a todos por igual.

En tiempos de polarización, la actriz, que dirigió dos ediciones previas de la gala del sindicato SAG-AFTRA, sostiene que el trabajo es exactamente igual a recibir gente en casa.

"Si te invito a cenar, preparo una buena comida, pongo la mesa", dijo Bell a AFP. "Hago las cosas para que te sientas bienvenida, y espero que tengas una buena experiencia. De eso se trata ser un anfitrión".

La protagonista de Nobody Wants This sostuvo que parte del desafío a la hora de diseñar los segmentos o escribir los chistes es "crear ideas que igualen o superen lo que has hecho antes".

Pero también saber medir el estado de ánimo de la audiencia.

"Tienes que ser muy consciente y cuidadoso", comentó Bell que celebró la edición de 2025 bajo el trauma de los incendios que en aquel momento amenazaban a Los Ángeles.

"Crear el entorno más acogedor"

Con las tensiones políticas a flor de piel en Estados Unidos, y luego de que varios artistas se hayan convertido en blanco de ataques del propio presidente Donald Trump por sus bromas, segmentos u opiniones, la actriz dijo que opta por evitar juicios de valor.

"Hay personas que están muy conectadas a ciertas cosas y tienen mucha sensibilidad al respecto. Yo tengo esas cosas en mi vida. Las tengo con respecto a miembros de mi familia", dijo.

"Pero para mí, mi trabajo allí es crear el entorno más acogedor posible y no editar a nadie".

Su estilo, acotó, apuesta por hacer reír pero sin ridiculizar "No habrá rencores al final de la noche", garantizó.

El hecho de tratarse de una audiencia compuesta por personas con un oficio en común facilita las cosas, cree Bell. "Todo el mundo tiene una cinta de un comercial que quisiera que nadie nunca hubiese visto porque su cabello luce horrible", bromea.

Para la actriz de 45 años con una importante lista de interpretaciones en cine y televisión a cuestas, poder entretener a sus colegas "es el sueño de un artista".

La gala organizada por el SAG-AFTRA, que con más de 160.000 miembros es el mayor sindicato de actores de Estados Unidos y uno de los más influyentes del mundo, honra a lo mejor del cine y la televisión.

En la recta final de la temporada de premios de Hollywood, sirve como un termómetro de los Óscar dado que parte de su cuerpo votante también tiene voz en la Academia.

En algunas ocasiones su estatuilla al mejor reparto ha dado pistas sobre cuál será elegida como mejor película.

La 32ª edición de los Actor Awards de Hollywood se celebrará el 1 de marzo en Los Ángeles y será transmitida en tiempo real por Netflix.

FUENTE: AFP

