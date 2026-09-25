viernes 25  de  septiembre 2026
SUCESO

Policía investiga tras hallar a un hombre herido de bala en La Pequeña Habana

La víctima, de 33 años, fue llevada al Jackson Memorial en condición estable. Aún no se conocen las circunstancias del caso

Patrullas de la policía acudieron al lugar de los hechos.

Patrullas de la policía acudieron al lugar de los hechos.

Pixabay
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Un hombre de 33 años fue hospitalizado la mañana de este viernes luego de que agentes lo localizaran con una herida de bala en La Pequeña Habana, informó el Departamento de Policía de Miami (MPD).

La respuesta policial comenzó alrededor de las 5:45 a. m., tras una llamada que condujo a los oficiales hasta la cuadra 400 y la 8th Court del SW. Al llegar, encontraron a la víctima y solicitaron asistencia médica.

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Paramédicos del Departamento de Bomberos de Miami le brindaron atención en el lugar antes de trasladarlo al Jackson Memorial Hospital, donde ingresó en condición estable.

Los detectives no han precisado qué ocurrió antes del disparo ni si el hombre fue atacado en el mismo punto donde lo encontraron. Tampoco divulgaron su identidad o información sobre algún posible responsable.

Quienes tengan datos que puedan contribuir a la investigación pueden comunicarse de manera anónima con Crime Stoppers de Miami-Dade al 305-471-TIPS (8477).

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