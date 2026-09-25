Policía investiga tras hallar a un hombre herido de bala en La Pequeña Habana

Patrullas de la policía acudieron al lugar de los hechos.

MIAMI.- Un hombre de 33 años fue hospitalizado la mañana de este viernes luego de que agentes lo localizaran con una herida de bala en La Pequeña Habana, informó el Departamento de Policía de Miami (MPD).

La respuesta policial comenzó alrededor de las 5:45 a. m., tras una llamada que condujo a los oficiales hasta la cuadra 400 y la 8th Court del SW. Al llegar, encontraron a la víctima y solicitaron asistencia médica.

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Paramédicos del Departamento de Bomberos de Miami le brindaron atención en el lugar antes de trasladarlo al Jackson Memorial Hospital, donde ingresó en condición estable.

Los detectives no han precisado qué ocurrió antes del disparo ni si el hombre fue atacado en el mismo punto donde lo encontraron. Tampoco divulgaron su identidad o información sobre algún posible responsable.

Quienes tengan datos que puedan contribuir a la investigación pueden comunicarse de manera anónima con Crime Stoppers de Miami-Dade al 305-471-TIPS (8477).