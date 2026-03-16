Dream Team Law: tres abogadas que defienden a la comunidad hispana desde los tribunales de Florida

Tres profesionales del derecho enfocadas en la protección de personas lesionadas.

MIAMI . - En el dinámico escenario legal del sur de Florida , donde cada caso puede cambiar el rumbo de una vida, tres abogadas decidieron unir experiencia, vocación y una historia personal marcada por la inmigración para crear una firma con un objetivo claro: defender a quienes más lo necesitan.

Así nació Dream Team Law , un bufete que hoy representa a personas lesionadas en accidentes de tránsito, negligencias médicas y otros incidentes que pueden afectar profundamente a las familias.

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“Somos un grupo de abogados que representan a clientes lesionados. En su mayoría se trata de accidentes automovilísticos, pero también hay casos de mala práctica médica, cuando un doctor comete un error o hay negligencia”, explica Vanessa Dream, una de las fundadoras de la firma.

Vanessa Dream Vanessa Dream, abogada. IVÁN PEDRAZA - DLA

La naturaleza de estos casos puede ser tan diversa como inesperada. Desde choques en carretera hasta resbalones en establecimientos comerciales, muchos de los incidentes que llegan al bufete ocurren en situaciones cotidianas.

“Una lesión puede ocurrir por un accidente que no fue a propósito. Por ejemplo, un resbalón en un restaurante porque no limpiaron el agua o porque se cayó una bebida. Ese es el tipo de casos que nosotros manejamos”, comenta Dream.

Sin embargo, detrás del ejercicio jurídico hay también una motivación personal. Las tres socias coinciden en que su trabajo está profundamente conectado con sus propias experiencias y con la realidad de muchas familias inmigrantes.

“Nos enfocamos mucho en la comunidad hispana porque somos tres dueñas y las tres somos mujeres. Todas enfrentamos injusticias en algún momento de nuestras vidas. En nuestra niñez vimos situaciones en las que nuestros padres no hablaban inglés o no conocían bien sus derechos”, recuerda.

Esa experiencia marcó el rumbo de lo que hoy es su proyecto profesional.

“Cada una de nosotras tiene su propia historia. Por eso luchamos por nuestros clientes. No lo hacemos por el dinero; lo hacemos porque es nuestra pasión”, afirma.

Una alianza que dio origen al bufete

Antes de unirse, cada una había construido su propio camino dentro del ámbito legal.

Vanessa dirigía un bufete llamado Díaz Law, pero pronto surgió un problema inesperado: en Florida existían otros abogados con el apellido Díaz que también manejaban casos de lesiones personales.

“El equipo de marketing me dijo: ‘Vane, no puedes usar Díaz porque la gente puede terminar llamando a los otros bufetes. Tenemos que cambiar el nombre’”, recuerda.

Al mismo tiempo, Jessica Díaz y Yelina Angulo también dirigían sus propios proyectos.

La decisión fue entonces unir fuerzas.

“Decidimos hacer una fusión entre los bufetes y escoger un nuevo nombre”, explica.

De esa unión surgió Dream Team Law, una firma que combina experiencia, cercanía con la comunidad y una visión compartida del ejercicio del derecho.

Un caso que confirmó el potencial del equipo

Uno de los casos que marcó el inicio de la propuesta fue el de un cliente hispano que sufrió una lesión cerebral tras ser impactado por una camioneta mientras cruzaba la calle.

“El espejo lateral del vehículo le dio en la cabeza y le causó una lesión cerebral”, relata Vanessa

El caso logró resolverse antes de llegar a juicio con un acuerdo de un millón de dólares, correspondiente al límite máximo de la póliza del seguro.

“En ese momento pensé que realmente éramos un ‘dream team’”, recuerda.

Defender a quienes no tienen voz

Para Jessica Díaz, el ejercicio del derecho va mucho más allá de la técnica jurídica.

“Me encanta trabajar con mis amigas, me encanta la corte y ayudar a las personas que no tienen voz”, afirma.

DREM TEAM LOVE Jessica Díaz, abogada. IVÁN PEDRAZA - DLA

En un contexto donde las leyes y regulaciones cambian constantemente, el equipo considera fundamental mantenerse actualizado para orientar correctamente a sus clientes.

“Las leyes están cambiando muy rápido. Muchas personas tienen miedo y no conocen bien lo que está pasando. Nuestro trabajo es estar atentos a la legislación para explicarles qué pueden hacer, qué no pueden hacer y cuáles son sus derechos”, señala.

Una historia que comenzó en Cuba

La historia de Yelina Angulo refleja también el recorrido de muchos inmigrantes que llegaron a Estados Unidos buscando nuevas oportunidades.

Nació y se crió en Cuba, y llegó a Miami con su familia cuando tenía trece años.

“Siempre supe que quería ser abogada. Incluso cuando estaba en Cuba me decían que definitivamente iba a ser abogada”, recuerda.

Desde muy joven descubrió su afinidad por el debate y la argumentación, lo que terminó definiendo su vocación.

“Siempre me gustaba hablar y argumentar. Fue algo que me llamó la atención desde muy pequeña”, explica.

Con disciplina y esfuerzo logró graduarse de derecho a los 26 años.

Un equipo que funciona como familia

Hoy las tres socias coinciden en que el mayor valor de su firma está en el equipo humano que han construido.

“Nos enfocamos completamente en el cliente. Trabajamos día y noche para brindar el mejor servicio y obtener los mejores resultados”, afirma Angulo.

Aunque reconocen que se trata de una profesión exigente, aseguran que el espíritu de equipo marca la diferencia.

DREM TEAM LOVE Yelina Angulo, abogada. IVÁN PEDRAZA - DLA

“Es un trabajo estresante, pero siempre digo que verdaderamente somos una familia. Somos un equipo que trabaja con alegría, que trabaja por el cliente, y eso se nota desde que entras a la oficina”, señala.

Para las abogadas, esa conexión entre compañeras y la confianza con quienes buscan su ayuda son elementos clave.

“Nos llevamos muy bien, y eso es lo que hace que tengamos resultados tan excelentes. También es lo que permite que nuestros clientes puedan disfrutar de los resultados que logramos para ellos”, concluye.