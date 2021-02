Preocupante alza del seguro de vivienda en Miami dispara las alarmas

Acto seguido, aseguradoras privadas, como All State, State Farm, UPC Insurance, Security First, Typ Tap, Universal, Florida Peninsula y Amica, entre otras, apostarían por los incrementos que mencionamos antes.

El incremento a pagar variaría acorde a los valores señalados en las pólizas y la ubicación geográfica de la vivienda, teniendo en cuenta el sur de Florida, costa o tierra adentro.

Por otra parte, el representante estatal republicano Jim Boyd, por Bradenton, cerca de Tampa, propone una ley que solicita “una tarifa razonable por hora para calcular los honorarios de los abogados” que representan reclamaciones ante las aseguradoras.

Además, la propuesta de ley SB76 pide que las aseguradas paguen reparaciones de techos basado en la edad de la estructura, si no han sido reparados en los últimos 10 años.

¿Qué significaría esto?

Si estas ‘propuestas’ se materializan, tanto propietarios de casas como dueños de condominios podrían percibir un aumento sustancial en el costo de las pólizas, o monto a pagar por concepto de ‘mantenimiento’ cada mes, así como quienes pagan alquiler por una vivienda.

Dado el aumento paulatino de las pólizas de seguro en Florida, DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con el presidente de National Claims Adjusters, en Florida, Humberto Hernández, acerca de estas propuestas y el efecto que podrían tener en el bolsillo de los propietarios del estado.

“Han creado una situación que terminará haciendo imposible pagar las pólizas de seguro”, así de claro lo expresó el experto en seguros y reclamaciones.

En efecto, todos los años el precio a pagar sube paulatinamente. En realidad, esta situación comenzó hace 28 años. Dos meses antes del paso del huracán Andrew, el 24 de agosto de 1992, la prima a pagar por 100.000 dólares de cobertura apenas superaba los 800 dólares.

Desde entonces, el precio a pagar ha subido más de 487%, de 820 dólares al año a 4.000 dólares y con menos beneficios, mientras el salario mínimo solo ha aumentado aproximadamente 203%, de 4.25 a 8.65, menos de la mitad del incremento del coste de los seguros e incluso de vida.

“La raíz del problema surge a partir de lo que las aseguradoras cuentan a los legisladores e incluso al gobernador”, planteó Hernández.

De esta manera, “plantean que necesitan aumentar las reservas por si hay un huracán. Y el primero en hacerlo es Citizens, y a ellos le siguen las aseguradoras privadas”, subrayó.

Según All State, las reclamaciones fraudulentas, como exageración de artículos robados, daños intensionales y fabricación de pruebas de respaldo, entre otras, han aumentado 20% en los últimos años, lo que, según plantea, cuesta a la industria aseguradora en Florida millones de dólares.

“Hablan de que hay reclamaciones ilegales. Sabemos que hay fraude, pero el fraude apenas alcanza el 1% de las reclamaciones”, aseguró el especialista.

En el 1% de fraude no está incluido, por ejemplo, los propietarios que tienen un daño en el techo o una ventana por vejez y no los arreglan, mientras esperan por el paso de un huracán para reclamar gastos.

“Es cierto, hay de todo”, reconoció.

Por otra parte, Hernández menciona que las aseguradoras reclaman que el costo de las reclamaciones ha aumentado.

“Dicen eso porque si tienen una reclamación, cuyo coste es 20.000 dólares y no están de acuerdo en pagarlo, el consumidor tiene que presentar una demanda, y después de un año de litigio, la aseguradora termina perdiendo el caso y además de los 20.000 dólares que tenían que pagar, terminan desembolsando 100.000 más por los honorarios del abogado que representó al demandante y también el que defendió a la aseguradora”, argumentó.

En otras palabras, algo que podría haber costado 20.000 a la compañía de seguros termina en un desembolso de 120.000 dólares.

“Y lo hacen porque saben que muchas personas no acuden a los tribunales para reclamar porque aceptan los 10.000 o 15.000 que inicialmente les ofrecen”, resaltó.

Más gastos

Hoy los propietarios que pagan hipotecas están obligados a pagar seguro. Y si no tienen seguro, el banco le impone un seguro que cuesta mucho más.

De cualquier manera, esos propietarios o inquilinos estarían cubiertos, pero hay propietarios que no deben dinero al banco y optan por no tener seguro.

A fin de cuentas, cuando haya un huracán, el estado de Florida y la agencia federal de emergencias FEMA tendrán que hacer frente a ciertos daños materiales y saldrán perjudicados, al tener que otorgar préstamos o subvenciones que provienen del fondo público.

“Los legisladores estatales, el Gobierno federal no se da cuenta de eso. Solo se dan cuenta cuando les toca, cuando les duele”, subrayó.

Otros asuntos

Además, está el tema de las contribuciones políticas, que Hernandez asegura son “demasiadas” y es ahí cuando surge “el otro problema”.

El especialista asegura que “hay demasiadas contribuciones de las aseguradoras a campañas políticas” y por ello “hay políticos que se sienten comprometidos con ciertas compañías aseguradoras. Se les ha ido de la mano, y ahora no saben cómo parar eso”.

Hernández asegura ser republicano, pero “reconozco que, desde hace unos años, legisladores republicanos tratan de debilitar el poder adquisitivo de abogados” porque muchos de ellos donan dinero al Partido Demócrata.

Hace apenas unos días, Hernández conversó con el gobernador Ron DeSantis, junto al abogado Anthony López, “sobre esta peligrosa situación”.

Le explicó el peligro que acecha y quedaron en “tener otra reunión en marzo”.

Propuesta SB 76

Hoy, si una reclamación es ganada por el propietario la compañía de seguro tiene que pagar los honorarios de los abogados de ambas partes, y Hernández alegó que, si la propuesta de ley SB es aprobada por el Congreso estatal, “el pago será substraído del monto otorgado”.

En otras palabras, según Hernández, “no habrá abogado que quiera representar una demanda porque saben que solo ganarían un porciento de los 20.000 o 30.000 reclamados”. Y de esta manera, el propietario quedaría solo, sin representación jurídica.

Sobre el inciso de la propuesta de ley que pide pagar reparaciones de techos basado en la edad de la estructura, el especialista cuestiona “si el techo costaba 10.000 dólares hace 10 años, querrán pagar esa cantidad, aunque hoy cueste 10.000 más. O sea, quieren seguir limitando los gastos y a la misma vez seguir cobrando más por menos”.

Luego reflexionó: “Suena justo pagar la reconstrucción de un techo según el valor actual, pero si la compañía aseguradora hizo una inspección y aceptó el techo tal cual, por qué quieren pagar menos ahora. Eso no lo dijeron cuando ofrecieron la póliza. Si tenían alguna objeción, debieran haber pedido reparar el daño antes de otorgar la póliza, a no ser que quieran dar un descuento por vejez del inmueble, y eso no lo van a hacer”.

Para terminar, Hernández sopesó: “Espero, esperamos, que los legisladores razonen y hagan su trabajo por el bien de los propietarios y no sigan favoreciendo la maquinaria de las compañías de seguro”.