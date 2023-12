Presidente de Univista: "Tener un seguro médico es una necesidad"

Iván Herrera, presidente de Univista, habló con DIARIO LAS AMÉRICAS sobre los alcances del programa y de la necesidad de contar con un seguro médico para evitar problemas con el crédito cuando una persona enfrenta una urgencia de salud y no tiene un plan que lo respalde.

¿Cómo ha sido el comportamiento este año de las afiliaciones al seguro médico conocido como Obamacare?

Nos hemos dado cuenta de que este año la comunidad ha tomado mucha más conciencia de lo que es un seguro médico. Estamos sorprendidos con la cantidad de llamadas que hemos recibido de personas interesadas en tener un seguro médico. Esto te da una medida importante. No sé si habrá sido por el COVID o ha sido por cualquier otro factor. Cualquier cosa que haya sido, esto ha movido a las personas a tener conciencia de que con un seguro médico estará bien. Nosotros durante muchos años hemos estado al frente de lo que es el seguro médico, inclusive antes de que se llamara Obamacare, que lo de Obama no es más que un plan de salud que le pusieron ese nombre, pero sigue siendo un seguro médico donde las personas pagan un mínimo según los ingresos y lo otro está subvencionado por el gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que una póliza de alguien cueste 300 o 400 dólares al mes. Entonces, el salario se usa como fórmula para fijar su precio y muchas veces las personas pagan cero de ese dinero. Es decir, es algo en lo que el gobierno está poniendo dinero para cubrirlo porque las personas califican por tener bajos ingresos.

Ivan herrera 3.jpg Iván Herrera posa frente al logotipo de Univista. I. PEDRAZA

¿Cuáles son los tiempos para la inscripción en este programa?

Por muchos años, siempre han variado las fechas de cierre de inscripciones como el monto de los ingresos del asegurado. La fecha del comienzo del llamado Open Enrollment siempre ha sido igual. Como las compañías que ofrecemos este servicio ya tenemos más experiencia distribuyendo este producto en el sur de la Florida y en el resto del país, el 15 de diciembre hubo un corte para que la persona pueda comenzar asegurada el día 1 de enero. ¿Por qué? Porque las personas van a tener 15 días para poder hacer el primer pago y la compañía de seguros pueden sacar la contabilidad de quién pagó o quién no pagó, y así las personas pueden comenzar el año con su seguro. Pero a partir del 15 de diciembre, las personas que comiencen a asegurarse tendrán vigente su póliza desde el 1 de febrero.

Pero la fecha límite del Open Enrollment es el 15 de enero. ¿Qué pasa a partir de ese momento?

Sí, en esa fecha termina lo que es el Open Enrollment como tal. El año pasado y el antepasado como estaba la pandemia de COVID y estaban llegando personas, muchas se habían quedado sin trabajo y otras se mudaron a esta parte del país tuvieron abierto el periodo de inscripción casi todo el año para afiliarse a este seguro.

¿Qué tanto ha sido el crecimiento del volumen de asegurados este año?

La gente no se imagina la cantidad de personas que me llamaron cuando se sentían mal o un familiar y no tenían el seguro médico. Yo entiendo que cuando llegamos aquí desde nuestros países nos enfrentamos a situaciones que son costumbres americanas y tenemos la necesidad de adaptarnos. En nuestros países muchas veces no hay seguro; lo único seguro era la muerte. Llegamos aquí y queremos vivir como si estuviéramos allá. ¿Pero qué sucede? Que cuando entramos a un hospital por cualquier razón nadie tiene comprada la vida, y entonces caemos en una carga financiera para el crédito, nos empiezan a enviar las facturas, no las podemos pagar y al final termina nuestro crédito destrozado y muchas otras cosas que, hasta que no nos tocan, no nos damos cuenta. Cuando tuvimos la pandemia hubo muchas personas que me llamaron diciéndome que no tenían un seguro médico y pudimos resolver ese problema porque estaba el periodo especial de Open Enrollment, pero cuando lo cierran no hay oportunidad para volver a inscribirse en un seguro médico. Hay que esperar hasta el año que viene. En nuestra compañía, el volumen de inscripciones casi se ha duplicado y esto puede ser en respuesta a la gran cantidad de personas que entraron al sur de la Florida. Cubanos hay alrededor de 250.000 en el sur de la Florida de los casi 400.000 que han entrado por la frontera y necesitan un seguro médico. También hay muchas personas que tenían Medicaid y se los han eliminado y tienen que estar asegurados.

En términos generales, ¿qué servicios médicos puede obtener una persona que se inscriba en este plan sanitario?

Este seguro médico es bien completo. Los planes de Obamacare dependen de los ingresos y también de la calidad de plan que se tome. Si quieres un plan con cero deducible, no va a ser el tope de los planes, no va a ser ni el ‘Oro’ ni el ‘Platino’, pero puede ajustarse también según el copago. Si bien esta es una carga financiera para el gobierno, no es lo mismo para las personas porque muchas no tenían la oportunidad de acceder a un seguro y antes de Obamacare los planes eran selectivos. Cuando venías con una condición preexistente, no te aceptaban. Estamos hablando, por ejemplo, de diabetes, de problemas cardíacos; eso lo eliminaron, entonces no pueden discriminar, no pueden dejar de aceptar a personas con condiciones preexistentes, todo el mundo califica, y esa es la parte buena de este programa. Incluso en casos de daños catastróficos para la salud, estos planes pueden cubrir una cirugía de corazón abierto o una operación cerebrovascular.

¿Cómo Univista se ha convertido en una de las compañías líderes en la oferta de los planes de Obamacare?

Nosotros comenzamos desde el primer año. Inclusive llamamos al Congreso para ver cómo se iba a distribuir y ni el mismo Congreso sabía cómo lo iban a hacer. Estamos hablando de dos meses antes de comenzar el Obamacare. Recordemos que el presidente Obama en su primer mandato hizo nada por la salud y en su segundo término lo obligaron a sacar algo como esto, que nadie sabía cómo ponerlo a funcionar. Yo vi personalmente que vendían planes de Obamacare hasta en tiendas para mascotas. Cualquiera sin licencia podía venderlos. Ya lo han regulado mucho más. Lo bueno de hacerlo con Univista es que nuestras oficinas están abiertas los 365 días del año, los 30 días del mes, las 24 horas del día, los siete días de la semana. Estamos abiertos para todas esas personas que quieran no solamente inscribirse al Obamacare, pero también para aquellas que tienen preguntas y nuestros agentes están ahí para responder todos los días del año.

