Fiscal asegura que hijo de Rob Reiner no enfrentará la pena de muerte

El actor, productor y director Rob Reiner, su esposa Michele Singer y su hijo Nick Reiner durante un evento inaugural del Sábado de Regreso a Clases de Teen Vogue en The Grove el 9 de agosto de 2013 en Los Ángeles, California.

LOS ÁNGELES.- El hijo del icono de Hollywood Rob Reiner no se enfrentará a la pena de muerte cuando sea juzgado por el asesinato de sus padres, según anunció el martes el fiscal principal del condado de Los Ángeles.

Nick Reiner, quien cumplió 33 años recientemente, fue detenido en diciembre de 2025 tras el hallazgo de los cuerpos ensangrentados de sus padres en su residencia del acomodado barrio de Brentwood, en Los Ángeles.

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Se ha declarado inocente de dos cargos de asesinato, con las acusaciones de circunstancias especiales por homicidio múltiple y asesinato mediante emboscada.

Rob Reiner, de 78 años —director de clásicos como When Harry Met Sally (Cuando Harry encontró a Sally) y A Few Good Men (Algunos hombres buenos)—, y su esposa Michele Singer, de 70 años, murieron apuñalados.

El fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, declaró que la decisión de no solicitar la pena capital se tomó tras una "revisión rigurosa" que incluyó conversaciones con la familia Reiner.

"Expresaron sus opiniones con mucha claridad", dijo Hochman en una rueda de prensa matutina, refiriéndose a los hermanos de Nick Reiner, Jake y Romy Reiner.

"Tuvimos en cuenta sus puntos de vista al decidir finalmente no solicitar la pena de muerte".

Nick Reiner

La pena máxima a la que se enfrentará Nick Reiner es la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El fiscal estimó que el juicio no comenzaría antes de 2027.

Nick Reiner tenía antecedentes de adicción y problemas de salud mental.

Vivía en una casa de invitados dentro de la propiedad de sus padres y había asistido a una fiesta en casa del comediante Conan O'Brien junto a ellos antes de su muerte; según informes, algunos asistentes comentaron que se había comportado de manera errática durante el evento.

Rob Reiner, hijo del legendario comediante Carl Reiner, comenzó su carrera en el mundo del espectáculo como actor.

Alcanzó la fama interpretando a Michael "Meathead" Stivic, el yerno algo torpe de la innovadora comedia de situación de los años 70 "All in the Family", antes de dedicarse a la dirección.

Como director, su filmografía incluye clásicos como el falso documental sobre música rock "This is Spinal Tap" (1984), la joya de fantasía "The Princess Bride" (La princesa prometida, 1987) y la influyente película sobre el paso a la madurez "Stand By Me" (Cuenta conmigo).

FUENTE: Con información en AFP