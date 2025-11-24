lunes 24  de  noviembre 2025
ATRACO

Investigan intento de robo en una perfumería de Miami

Las autoridades investigan este incidente como un posible vínculo con un atraco ocurrido el año pasado, cuyo valor se estimó cerca de los cien mil dólares.

Imagen referencial de agentes del Departamento de Policía de Miami-Dade (MDPD).

JESÚS HERNÁNDEZ - DLA
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI. - Un nuevo intento de robo a una perfumería en el suroeste del condado Miami-Dade ha encendido las alarmas entre comerciantes de la zona, quienes temen que se trate de los mismos responsables de un asalto ocurrido el año pasado.

El hecho se registró alrededor de las 3:00 a.m. del pasado miércoles en la tienda Valencia Perfumes, ubicada en la intersección de la avenida 107 y la calle 40 del suroeste de la ciudad, donde al menos cuatro sujetos intentaron forzar la puerta trasera del establecimiento utilizando una herramienta de corte, dijeron las autoridades.

El propietario del negocio, Ulises Valencia, relató que este sería el segundo ataque contra su establecimiento. “Hace aproximadamente un año lograron entrar y nos robaron cerca de cien mil dólares”, declaró en entrevista a un medio local.

De acuerdo con información oficial en esta ocasión, el atraco fue frustrado cuando la herramienta utilizada por los sospechosos se quedó sin batería, hecho que quedó registrado en las cámaras de seguridad del local.

Valencia explicó que el negocio comercializa perfumes de alta gama, lo que lo convierte en un objetivo recurrente para organizaciones delictivas.

“Ellos saben que aquí hay productos de alto valor. Tenemos fragancias que cuestan entre 400 y 500 dólares y que luego son revendidas en el mercado negro por la mitad del precio”, afirmó.

Los detectives a cargo de la investigación están analizando las imágenes para determinar si los presuntos delincuentes guardan relación con otros delitos similares registrados en el área, y solicitan la colaboración de la comunidad con cualquier información que pueda contribuir a la captura de los involucrados.

