Proud Boys condenado a 22 años por asalto al Capitolio llega a Miami tras liberación

Entre el tumulto de flashes y cámaras, el exlíder agradeció a Trump, asegurando que "mantuvo su promesa" de liberar a los condenados por la toma del Capitolio. “Mi mensaje al presidente Trump es gracias. Promesas hechas, promesas cumplidas”, expresó.

AE4B7D99-AD81-47D7-9BDE-D8CC9CBFDCFB_4_5005_c.jpeg Decenas de periodistas esperan la llegada de Enrique Tarrio a Miami. CESAR MENENDEZ DLA

Tarrio, de 40 años, fue interrogado por una reportera de Local 10 sobre si era justo perdonar a todos los participantes del 6 de enero, incluidos los más violentos.

“Independientemente de lo que hayan hecho, el problema fue el proceso legal”, respondió, cuestionando la actuación del Departamento de Justicia (DOJ). Acusó a los fiscales de lawfare (uso de procedimientos legales para intimidar o entorpecer a un oponente). “Presentaron evidencias que no se hubieran tolerado en ningún otro distrito”, afirmó.

También pidió investigar a Merrick Garland, fiscal general de EEUU, y a Matthew M. Graves, fiscal federal para el Distrito de Columbia. “Si cometieron algún delito, deberían ser procesados”, sostuvo Tarrio, argumentando que hubo miembros del jurado con prejuicios contra los Proud Boys y personas condenadas a larga penas que no cometieron actos violentos.

"El proceso fue corrupto, por ello no quedaba otra opción que perdonar a esa personas que hicieron esas acciones a las que usted se refiere" y dejó claro que no estuvo de acuerdo con el asalto al Capitolio.

1C46CAF8-0BC8-4822-AADC-E856C76502F6_1_105_c.jpeg

Apoyo de amigos

Entre los que esperaban a Tarrio en el aeropuerto estaba Gabriel García, otro miembro de Proud Boys, condenado por irrumpir en el Capitolio el 6 de enero de 2021.

“Yo fui pacíficamente a protestar, no hice nada violento ni rompí nada, como hace la gente de la izquierda”, dijo García, insistiendo en la injusticia de su sentencia.

García, excapitán del Ejército de EEUU y veterano de la invasión a Irak, recordó que la fiscalía pidió 27 años de prisión para él. “Eso solo se ve en Cuba o en cualquier país comunista”, denunció. Finalmente, recibió un año de reclusión domiciliaria.

“Estoy muy contento de que mi amigo Tarrio haya sido liberado”, añadió García, quien en 2020 perdió las primarias republicanas frente a Daniel Anthony Pérez en la contienda por el Distrito 116 de la Cámara de Representantes de Florida.

El presidente Trump indultó a más de 1.500 personas acusadas de participar en la insurrección del Capitolio, incluidas aquellas que cometieron violencia contra agentes policiales.

Entre las presentes en el aeropuerto estaba Myllye Gonzales, amiga de la familia, quien vestía una camiseta con el mensaje: "Enrique Tarrio no hizo nada malo”.

“Estoy muy contenta y agradecida con Trump por la liberación de Enrique”, dijo Gonzales, destacando el sufrimiento de su familia durante cuatro años.

“Trump tenía razón al decir que fueron secuestrados en EEUU.”, aseguró, denunciando el trato a Tarrio, quien fue trasladado constantemente entre distintas prisiones en los cuatro años que estuvo encarcelado.

"Biden los condenó injustamente. Mira cómo ahora perdonaron a todos los miembros del Comité que investigó el asalto al Capitolio. Si no hicieron nada malo, ¿por qué les otorgan un indulto preventivo?", cuestionó Gonzales.

Indultos preventivos de Biden

Horas antes de dejar la Casa Blanca, el presidente Joe Biden indultó al doctor Anthony Fauci, al general retirado Mark Milley, a los miembros del Comité del 6 de enero, y a agentes de la Policía del Capitolio y del área metropolitana de Washington que testificaron ante el Congreso.

“Estos indultos no deben interpretarse como un reconocimiento de culpa ni como una admisión de delito”, aclaró Biden en un comunicado.

"Nuestra nación tiene una deuda de gratitud con estos servidores públicos por su incansable compromiso con nuestro país", agregó.

El expresidente justificó su decisión argumentando que, aunque eventualmente serían exonerados, el solo hecho de ser investigados podría dañar su reputación y finanzas de forma irreparable.

No obstante, los indultos de ambos lados no parecen que sirvan para cerrar las heridas y pasar página del hecho que hizo estremecer la democracia en EEUU. García no descartó demandar a los responsables de su proceso judicial, al considerarlo injusto.

492165E0-6F58-4B9C-8DD4-524B3ED5136A_4_5005_c.jpeg Enrique Tarrio, miembro del grupo Proud Boys, llega a Miami. CESAR MENENDEZ DLA

La condena más larga

Aunque Enrique Tarrio no estuvo en Washington el 6 de enero de 2021 ni participó en la irrupción al Capitolio, fue acusado de conspiración sediciosa y condenado a 22 años de prisión, la pena más severa de todos los procesados por el asalto. Tarrio siempre ha negado haber organizado el ataque al Capitolio. "Ahora que obtuve el perdón presidencial de Trump pudiera admitirlo si fuera cierto, pero la verdad es que no organicé el ataque al Capitolio". "No puedo tomar el crédito por algo que no hice".

Tarrio criticó el proceso judicial que se le siguió, afirmó que fue no fue justo. Afirmó que buscará justicia y exigirá la responsabilidad de aquellos que considera abusaron de su poder.

Sin embargo, el Departamento de Justicia argumentó que Tarrio intentó mantener a Trump en el poder tras su derrota frente a Biden.

“El DOJ demostró que los Proud Boys desempeñaron un papel central en la planificación del ataque”, afirmó el fiscal general Garland en su sentencia.

"Hoy, el líder de los Proud Boys se enteró de que conspirar para impedir por la fuerza la transferencia legal del poder presidencial conlleva 22 años de prisión federal", declaró Garland en su momento.

Tras la insurrección, más de 1.100 personas fueron arrestadas por delitos relacionados con el asalto, incluidas 350 acusadas de agredir o impedir la labor de las fuerzas del orden.

Con el regreso de Trump al poder, todos los condenados por los sucesos del 6 de enero fueron indultados y liberados, incluyendo al exlíder de Proud Boys recibido en Miami como un héroe.

