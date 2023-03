Proyecto de ley facilitaría demandas contra periodistas por difamación

El proyecto de ley HB 991 plantea: “Difamación, apreciaciones erróneas y publicación no autorizada de nombres o semejanzas, y establece que el privilegio del periodista no es aplicable a las demandas por difamación cuando el acusado es un periodista profesional o una entidad mediática. Revisa además las disposiciones relativas al lugar de celebración de determinadas acciones, establece los honorarios y costos de abogados para los demandantes que prevalecen en ciertas acciones, especifica que ciertas personas no pueden ser consideradas figuras públicas, establece que ciertas alegaciones son difamatorias, proporciona daños estatutarios a los demandantes prevalecientes que son objeto de dichas alegaciones, crea la presunción de que la declaración de fuente anónima es presuntamente falsa, establece que la figura pública no necesita mostrar malicia real para prevalecer en la acción por difamación”.

Críticos de la propuesta plantean que la medida está dirigida a proteger funcionarios del gobierno estatal y otras figuras públicas, pero no incluye la proliferación de desinformación de usuarios en redes sociales.

De hecho, la Declaración de los Derechos y Deberes de los Periodistas establece: “El derecho a la información, a la libertad de expresión y crítica es uno de los derechos fundamentales del hombre. Todos los derechos y deberes del periodista se derivan de este derecho del público a ser informado sobre hechos y opiniones”.

No obstante, la propuesta de ley surge “ante la existencia de ciertos reporteros que comenten el error de practicar sensacionalismo para llamar la atención”, comentó el consultor político Andrés Sánchez, de la firma Sánchez & Associates.

Por ejemplo, representante republicano de Jacksonville, Toby Oberdorf, fue cuestionado por el grupo de cabildeo Matrix, que tiene a Florida Power & Light como cliente.

Una investigación del medio nacional NPR y Floodlight reveló que Matrix pagó a un ahora exproductor de noticias de ABC para que replicara ciertas acusaciones contra Overdorf.

“Otros medios lo reprodujeron. Me perjudicó financieramente, desde mi punto de vista de consultoría. Y no fue hasta que un reportero de NPR y Floodlight se acercó a mí para aclarar la situación", comentó el legislador.

Sin embargo, hay quien opina que la propuesta de ley es un arma de doble filo.

Joe Cohn, del grupo de libertad de expresión FIRE, señaló, ante un panel mayoritariamente republicano, que deberían tener cuidado con esta propuesta de ley.

“Todos dicen cosas críticas el uno del otro. O sea, serían susceptibles a demandas por difamación. Tratar de controlar esto no va a ser útil para todos a largo plazo”, reclamó.