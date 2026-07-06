lunes 6  de  julio 2026
SOLIDARIDAD

Rescatistas de Florida regresan a Miami tras salvar vidas en Venezuela

Las brigadas Florida Task Force 1 y 2 retornaron el domingo a Miami luego de participar en las operaciones de búsqueda y rescate por los terremotos del 24 de junio en el devastado país sudamericano

Rescatistas de Florida a su regreso a Miami, tras una semana en Venezuela.

Rescatistas de Florida a su regreso a Miami, tras una semana en Venezuela.

CAPTURA VIDEO BOMBEROS MIAMI-DADE
Por Daniel Castropé

MIAMI.- Los equipos de búsqueda y rescate urbano Florida Task Force 1 (FL-TF1) y Florida Task Force 2 (FL-TF2) regresaron el domingo al sur de Florida tras un despliegue de una semana en Venezuela, donde participaron en las operaciones de rescate activadas después de los devastadores terremotos que sacudieron el país el 24 de junio.

Las brigadas aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Miami bajo la coordinación del Departamento de Estado de Estados Unidos, en una misión que combinó labores técnicas de rescate, evaluaciones estructurales y apoyo especializado a la respuesta humanitaria internacional.

Lee además
Caraballeda es una de las zonas de La Guaira devastadas casi en su totalidad por los intensos sismos
ALTRUIMSO

Lanzan nueva plataforma para asistir a víctimas de terremotos en Venezuela
Leonardo Suárez junto a su hermana Paola, hacen un ceremonia fúnebre para sus seis parientes muertos en La Guaira (EFE)
TRAGEDIA EN LA GUAIRA

Colapso sanitario amenaza Venezuela entre la desesperación, protestas y caos en morgues

Una misión con sello del sur de Florida

El despliegue reunió a más de 160 socorristas del sur de Florida, quienes trabajaron codo a codo con brigadas locales e internacionales durante los días más críticos de la emergencia.

Los equipos ejecutaron operaciones técnicas de búsqueda, evaluaron la estabilidad de estructuras colapsadas y aportaron experiencia especializada en un país que aún contabiliza sus pérdidas, según el reporte de las autoridades.

El regreso coincidió con la retirada progresiva de la mayoría de los contingentes extranjeros, once días después de la tragedia, cuando las probabilidades de hallar sobrevivientes con vida se reducían de forma acelerada.

Para muchos rescatistas, la misión trascendió el ámbito profesional. El sur de Florida alberga una de las comunidades venezolanas más numerosas fuera de Venezuela, y buena parte del personal desplegado mantiene profundos vínculos familiares, culturales y personales con las zonas afectadas.

El capitán Germán Leal, veterano con quince años en Florida Task Force 1, resumió esa carga emocional antes de partir. “Me golpea fuerte porque recuerdo haber jugado de niño en esas calles”, expresó.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, habla con un miembro de los equipos de rescate de Florida.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, habla con un miembro de los equipos de rescate de Florida.

Un rescate que dio la vuelta al mundo

El punto más alto del despliegue llegó con el rescate de Hernán Alberto Gil Flores, un vigilante de 43 años que permaneció ocho días atrapado bajo los escombros del centro comercial Galerías Playa Grande, en Catia La Mar, estado La Guaira.

La FL-TF2, que lidera el Departamento de Bomberos de Miami, trabajó sin descanso durante 53 horas junto a equipos de Chile, Portugal, México, Costa Rica, El Salvador y Venezuela para extraer con vida al hombre.

La alcaldesa de la ciudad de Miami, Eileen Higgins, reconoció públicamente la labor de las brigadas. “Hoy, todo Miami tiene motivos para sentirse orgulloso”, afirmó.

Las autoridades estadounidenses informaron que los equipos de Florida contribuyeron a salvar al menos a cinco personas de los escombros, entre ellas una madre con su hija y un ciudadano estadounidense reportado como desaparecido.

El encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, precisó que la asistencia estadounidense superó los 300 millones de dólares.

Una trayectoria de misiones internacionales

Florida Task Force 1, con clasificación “Tipo I”, está integrada por 80 especialistas, seis equipos caninos y expertos en 19 áreas funcionales que abarcan desde el mando y control hasta la atención médica avanzada.

La unidad partió inicialmente desde la Base de la Reserva Aérea de Homestead y acumula un historial de despliegues en México, El Salvador, Turquía, Haití, Armenia, Filipinas y Colombia, además de una misión previa en Venezuela durante el terremoto de Cariaco de 1997.

Los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia frente a la costa norte venezolana y dejaron un saldo que las autoridades elevaron a cerca de 2.954 fallecidos y más de 16.500 heridos, según el balance del 4 de julio, con decenas de miles de personas aún reportadas como desaparecidas.

Naciones Unidas estima que millones de habitantes resultaron afectados. Mientras las brigadas regresan a casa, organizaciones como Global Empowerment Mission, con sede en Doral, mantienen activa la recolección y el envío de insumos hacia las zonas devastadas, en una respuesta que prolonga el puente humanitario tendido entre el sur de Florida y Venezuela.

Temas
Te puede interesar

María Corina Machado asiste a misa en Panamá en homenaje a víctimas del terremoto en Venezuela

A los militares: en lugar de armas, vengan dispuestos para ayudar a las víctimas

Venezuela continúa con labores de rescate y desescombro tras ocho días de los terremotos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Decreto de Emergencia permite la requisitoria de bienes y servicios para atender a la población afectada (EFE)
Terremotos

Interinato en Venezuela utilizaría decreto de emergencia para ocupar inmuebles amparados en la población

El ex grandeliga Eliezer Alfonzo junto su hijo Eliezer Alfonzo Jr, su esposa Patricia Salazar y su hija Eliana Alfonzo
Béisbol

Hallan sin vida a la esposa e hija del exgrandeliga venezolano Eliezer Alfonzo

Expertos forenses llevan a cabo labores de identificación de cadáveres dispuestos en el suelo, cerca de ataúdes, en una morgue improvisada en el puerto de La Guaira (estado de La Guaira, Venezuela) el 29 de junio de 2026, días después de que dos terremotos sacudieran el país.
TRAGEDIA EN VENEZUELA

Delcy Rodríguez apuesta porque no haya estallido social tras terremotos

El piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, examina el trofeo en el podio tras ganar el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en el circuito de Silverstone, en el centro de Inglaterra, el 5 de julio de 2026. 
Fórmula 1

Charles Leclerc rompe la sequía y gana el GP de Gran Bretaña; Antonelli pierde terreno en el Mundial

La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, condecoró a rescatistas de siete países que colaboraron en las labores de búsqueda y salvamento.  (AFP)
Catástrofe

Delcy Rodríguez promete la "recuperación" de Venezuela; el precio del dólar se dispara

Te puede interesar

Comando Sur, en Doral, Florida, ayuda a Venezuela. 
ASISTENCIA

Comando Sur desde Doral, Florida, refuerza ayuda humanitaria tras terremoto en Venezuela

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Delcy Rodríguez, gobernante encargada de Venezuela tras ser vicepresidente del régimen madurista.
CORRUPCIÓN

Delcy Rodríguez se querella en España mientras tragedia en Venezuela depende de ayuda humanitaria

Precio de la gasolina en Florida permanece estable. 
INVARIABLE

Florida mantiene estable el precio de la gasolina, Miami promedia $3.76 por galón

Shannon Gallagher.
TRIBUNALES

Exaspirante a comisionada de Surfside enfrenta juicio por la muerte de su tío; ella alega suicidio

Peritos forenses se encuentran entre las víctimas y los ataúdes en La Guaira, estado de La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras los dos terremotos gemelos ocurridos el 24 de junio.
Tragedia

Al menos 3.342 muertos se contabilizan tras doble terremoto en Venezuela