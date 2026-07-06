Rescatistas de Florida regresan a Miami tras salvar vidas en Venezuela

Rescatistas de Florida a su regreso a Miami, tras una semana en Venezuela.

MIAMI. - Los equipos de búsqueda y rescate urbano Florida Task Force 1 (FL-TF1) y Florida Task Force 2 (FL-TF2) regresaron el domingo al sur de Florida tras un despliegue de una semana en Venezuela, donde participaron en las operaciones de rescate activadas después de los devastadores terremotos que sacudieron el país el 24 de junio.

Las brigadas aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Miami bajo la coordinación del Departamento de Estado de Estados Unidos, en una misión que combinó labores técnicas de rescate, evaluaciones estructurales y apoyo especializado a la respuesta humanitaria internacional.

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Una misión con sello del sur de Florida

El despliegue reunió a más de 160 socorristas del sur de Florida, quienes trabajaron codo a codo con brigadas locales e internacionales durante los días más críticos de la emergencia.

Los equipos ejecutaron operaciones técnicas de búsqueda, evaluaron la estabilidad de estructuras colapsadas y aportaron experiencia especializada en un país que aún contabiliza sus pérdidas, según el reporte de las autoridades.

El regreso coincidió con la retirada progresiva de la mayoría de los contingentes extranjeros, once días después de la tragedia, cuando las probabilidades de hallar sobrevivientes con vida se reducían de forma acelerada.

Para muchos rescatistas, la misión trascendió el ámbito profesional. El sur de Florida alberga una de las comunidades venezolanas más numerosas fuera de Venezuela, y buena parte del personal desplegado mantiene profundos vínculos familiares, culturales y personales con las zonas afectadas.

El capitán Germán Leal, veterano con quince años en Florida Task Force 1, resumió esa carga emocional antes de partir. “Me golpea fuerte porque recuerdo haber jugado de niño en esas calles”, expresó.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, habla con un miembro de los equipos de rescate de Florida. BOMBEROS MIAMI-DADE

Un rescate que dio la vuelta al mundo

El punto más alto del despliegue llegó con el rescate de Hernán Alberto Gil Flores, un vigilante de 43 años que permaneció ocho días atrapado bajo los escombros del centro comercial Galerías Playa Grande, en Catia La Mar, estado La Guaira.

La FL-TF2, que lidera el Departamento de Bomberos de Miami, trabajó sin descanso durante 53 horas junto a equipos de Chile, Portugal, México, Costa Rica, El Salvador y Venezuela para extraer con vida al hombre.

La alcaldesa de la ciudad de Miami, Eileen Higgins, reconoció públicamente la labor de las brigadas. “Hoy, todo Miami tiene motivos para sentirse orgulloso”, afirmó.

Las autoridades estadounidenses informaron que los equipos de Florida contribuyeron a salvar al menos a cinco personas de los escombros, entre ellas una madre con su hija y un ciudadano estadounidense reportado como desaparecido.

El encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, precisó que la asistencia estadounidense superó los 300 millones de dólares.

Una trayectoria de misiones internacionales

Florida Task Force 1, con clasificación “Tipo I”, está integrada por 80 especialistas, seis equipos caninos y expertos en 19 áreas funcionales que abarcan desde el mando y control hasta la atención médica avanzada.

La unidad partió inicialmente desde la Base de la Reserva Aérea de Homestead y acumula un historial de despliegues en México, El Salvador, Turquía, Haití, Armenia, Filipinas y Colombia, además de una misión previa en Venezuela durante el terremoto de Cariaco de 1997.

Los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia frente a la costa norte venezolana y dejaron un saldo que las autoridades elevaron a cerca de 2.954 fallecidos y más de 16.500 heridos, según el balance del 4 de julio, con decenas de miles de personas aún reportadas como desaparecidas.

Naciones Unidas estima que millones de habitantes resultaron afectados. Mientras las brigadas regresan a casa, organizaciones como Global Empowerment Mission, con sede en Doral, mantienen activa la recolección y el envío de insumos hacia las zonas devastadas, en una respuesta que prolonga el puente humanitario tendido entre el sur de Florida y Venezuela.