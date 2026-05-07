jueves 7  de  mayo 2026
ALERTA DIGITAL

Qué hay detrás de los mensajes sobre supuestos pagos de $2,400 del Seguro Social en mayo

Publicaciones virales han generado confusión entre adultos mayores sobre presuntos nuevos beneficios federales en 2026. Sin embargo, no existe un cheque extraordinario universal aprobado con esa cifra.

El Seguro Social ofrece asistencia económica y servicios para quienes cumplen los requisitos.

El Seguro Social ofrece asistencia económica y servicios para quienes cumplen los requisitos.

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Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - Miles de adultos mayores en Estados Unidos han mostrado dudas durante las últimas horas tras la circulación de mensajes y publicaciones en redes sociales que aseguran que el Seguro Social estaría entregando pagos de $2,400 durante mayo de 2026.

La información, difundida principalmente mediante videos virales y publicaciones digitales, ha provocado confusión entre jubilados y beneficiarios federales que buscan confirmar si realmente existe un nuevo beneficio económico aprobado por el gobierno.

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Hasta el momento, la Administración del Seguro Social (SSA) no ha anunciado un pago extraordinario universal de $2,400 para todos los retirados.

Lo que sí entró en vigor este año fue el ajuste por costo de vida, conocido en inglés como Cost-of-Living Adjustment (COLA), un incremento anual aplicado a los beneficios del Seguro Social con el objetivo de ayudar a los beneficiarios frente al impacto de la inflación y el aumento de precios en productos y servicios básicos.

La SSA explicó previamente que este ajuste modifica las cantidades mensuales que reciben millones de jubilados, aunque el monto final varía dependiendo del historial laboral, los ingresos reportados durante la vida del trabajador y la edad en la que cada persona decidió acogerse a la jubilación.

Precisamente por esos factores, algunos adultos mayores sí pueden recibir pagos mensuales cercanos o incluso superiores a los $2,400, aunque no se trata de un nuevo cheque especial aprobado para toda la población beneficiaria.

El aumento de contenidos engañosos relacionados con ayudas federales y pagos del Seguro Social se ha convertido en una situación frecuente en redes sociales, especialmente en momentos marcados por la inflación y el alto costo de vida en estados como Florida.

Ante este escenario, la propia agencia federal ha insistido en que cualquier información relacionada con beneficios, depósitos o cambios en los programas debe verificarse únicamente mediante canales oficiales del gobierno estadounidense.

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