Qué pasó con los condominios desalojados en Miami-Dade hace un año

Una semana después del fatídico suceso de Surfside, fueron desalojados los 300 residentes del condominio Crestview Towers, en 2025 NE 164th Street, North Miami Beach, cuando la compañía ingeniera contratada por la asociación concluyó que el edificio era “estructural y eléctricamente inseguro”. El gobierno municipal, sin pensarlo dos veces, optó por evacuarlo.

Igual suerte tuvieron los vecinos del condominio Greenways en 730 Coral Way de Coral Gables, desalojados en julio de 2021.

Era el 9 de agosto de 2021, cuando los 137 propietarios del inmueble de ocho plantas de 5050 NW 7th Street, en Miami, recibieron la orden de evacuar.

Asimismo, fueron desalojados los vecinos de Forum, un condominio de cuatro plantas ubicado en 1080 93rd, Bay Harbor Islands. El edificio de 56 años de antigüedad presentaba algunas violaciones en el área de los ascensores y los dueños optaron por hacer caso omiso de los requerimientos exigidos por el ayuntamiento.

Varios edificios de La Pequeña Habana también fueron sacudidos por la ola de desalojos. En noviembre de 2022, el inmueble de alquiler en 1536 SW 9th St Miami, construido en 1932, fue evacuado por “ser una estructura insegura”, mientras que el 6 de abril de 2022 los inquilinos que ocupaban las nueve unidades del inmueble ubicado en el 1510 SW en la 7th St. recibieron la orden de abandonar sus viviendas “porque el viejo edificio sería demolido”.

Por esa fecha, exactamente el 5 de abril de 2022, las autoridades de North Miami Beach, ordenaron evacuar al Bayview 60 Homes, en 3800 NE 168th St, un edificio construido en 1972, debido a que la firma Bronislaus P Taurinki Structural Engineers, contratada por la asociación, consideró que la estructura era insegura.

A esta pequeña muestra de inmuebles obligados a cerrar en Miami-Dade, hay que sumarle el condominioPort Royale de 164 unidades y 14 pisos, ubicado en 6969 de Collins, a unas pocas manzanas de Surfside, desalojado el 28 de octubre de 2022, y el pequeño inmueble de alquiler del número 2350 de Palm Avenue, Hialeah, cuyas 15 familias tuvieron que salir tras derrumbarse parcialmente un techo en uno de sus pasillos.

La lista es larga y los destinos de las diferentes familias y los inmuebles es diverso. DIARIO LAS AMERICAS, que ha estado al tanto de todos estos acontecimientos, quiso saber qué pasó con los edificios afectados. Sobre todo, ahora que la nueva ley requiere que las edificaciones pasen la certificación de estructuras a los 30 años y, a los 25 las que están hasta 3 millas de la costa.

El gran problema de los propietarios desalojados es que muchos de ellos tienen que pagar simultáneamente su hipoteca, el alquiler provisional donde se encuentran viviendo y además, el dinero necesario para llevar a cabo las reformas en el edificio con daños estructurales. Buena parte de ellos ha tenido que recurrir al amparo de la organización caritativa Camilus Houses para que le brinde cobijo en este difícil momento.

Fuerzas destructivas del desarrollo

Las grandes urbes modernas, donde apenas existe espacio para construir y expandirse, se encuentran continuamente asediadas por las fuerzas ‘destructivas’ del desarrollo. Es decir, hay que destruir lo viejo para poder crear algo nuevo y superior. El sur de Florida no iba a ser menos.

Todo parece indicar que los pequeños condominios desalojados en La Pequeña Habana, en Miami, no volverán. En el número 1510 SW de la 7th St solo hay un solar yermo, el inmueble que existía fue demolido.

“La Ciudad compró el edificio. Tenemos un plan para construir hacia allá. [Extender la plaza del Dominó]. Pensamos comprar un par de casitas que hay al frente para hacer un edificio de parqueo y otro de viviendas”, indicó el comisionado Joe Carollo a DIARIO LAS AMÉRICAS sobre el futuro del solar.

“Serán viviendas asequibles en alquiler. Lo que permitirá mover nuestro dinero cada dos años”, señaló.

El comisionado aseguró no saber cuántas nuevas unidades se construirán, aún no están los planos, pero “será una buena cantidad”, apuntó.

Sobre el condominio desalojado en 1536 SW 9th St de Miami, el comisionado dijo desconocer lo que pasará allí: “Es una propiedad privada, no sabemos qué querrá hacer el dueño. No sé qué está pasando, ni cuántas personas quedan ahí. Al ser privado, el gobierno no se puede meter”.

Destinos diversos

En el sur de Florida, tener un terreno para construir es poseer un tesoro. Sobre todo, en esas áreas exclusivas donde se levantan carísimos inmuebles tipo boutique.

Todo indica que Forum, en Bay Harbor Islands y Bayview 60 Homes,de North Miami Beach, tendrán el mismo destino. Se encuentran cercados a cal y canto y no hay indicios de que se lleve a cabo obra alguna.

Sin embargo, el condominio Port Royale, de Miami Beach, aparentemente ya solucionó sus problemas de inseguridad. “Desde diciembre regresamos”, sostuvo un vecino que no quiso identificarse.

Mala administración

Por lo general, las juntas de las asociaciones de propietarios, que estaban al frente de los condominios cuando fueron desalojados, no superaron la prueba y perdieron la confianza de los propietarios, indignados al verse en la calle, y algunas incluso terminaron ante los tribunales.

Es el caso de los propietarios del 5050 NW 7th St en Miami, quienes, tras casi dos años evacuados, después de librar grandes adversidades financieras, políticas, legales y administrativas, están a punto de regresar al condominio. El 25 de febrero recibieron las llaves de sus apartamentos, que tenía retenida la Ciudad, y comenzarán a entrar de forma escalonada.

En ese camino se encuentran los propietarios de Crestview Towers . “Este último año, hemos hecho lo que se debía haber realizado hace 10 años. Nos hemos ocupado de arreglar el edificio financieramente”, afirmó María Echevarría, la nueva presidenta de la junta de propietarios.

Según Echevarría, el nuevo contable, contratado por la asociación, encontró un faltante de algo más de un millón de dólares en los libros del condominio. “Reportamos a la policía, porque no queríamos arrastrar ese faltante en nuestra contabilidad”, señaló.

Echevarría explicó que tuvieron que pedir más a los propietarios, una derrama por 1.2 millones de dólares, para hacer los arreglos pertinentes. “Nos entregaron la asociación con solo 17.000 dólares en las arcas”, se quejó la nueva presidenta.

En julio pasado, la Ciudad de North Miami Beach aprobó los planos para hacer los arreglos eléctricos en Crestview Towers. “Hicimos una licitación en la que no solamente miramos el dinero, sino la rapidez con que la compañía se comprometía a entregar el trabajo”, comentó Echevarría, quien confesó haber pasado varios cursos gratuitos del condado para entender cómo dirigir la asociación.

“Recibí varias clases, donde aprendí a hacer un presupuesto y leer los planos”, apuntó.

Tenemos que ocuparnos

Preguntada sobre lo que le pudo aportar de positivo esta experiencia, después de casi dos años fuera de su propiedad, Echevarría sostuvo: “Nunca me había interesado en la administración del edificio. Siempre tuve confianza en las compañías que lo administraban y en las juntas de propietarios. Solo me dedicaba a pagar. Y como uno no tiene noción de finanzas, ni de elevadores, ni de electricidad, asumía que las personas encargadas lo sabían. Eso es un grave error. Todos debemos de informarnos sobre cómo se administra nuestra casa”.

