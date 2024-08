Votación anticipada en Miami-Dade

Al final de esta nota publicamos los 23 locales habilitados, con sus respectivas direcciones, para votar por anticipado.

Esta vez contamos con dos grupos de votantes: quienes estén afiliados a partidos políticos y deben elegir un finalista a la contienda final de puestos partidistas en noviembre (como senador y congresista federal, sheriff, supervisor de elecciones, recaudador de impuestos y tarifas) y quienes no pertenezcan a ninguna agrupación política y voten puestos y asuntos públicos (como alcalde, comisionados y distrito escolar de Miami-Dade, jueces y cuestiones municipales).

La autoridad condal de elecciones publicó y distribuyó por correos la boleta oficial de elecciones para informar y aclarar los puestos y asuntos a votar.

Esta información está disponible en la página web del Departamento de Elecciones del Condado Miami-Dade, cuyo enlace proveemos aquí.

Voto por correo

Si usted solicitó el voto por correo y cuenta con la papeleta de votación, puede enviarla antes del 20 de agosto o llevarla personalmente a cualquiera de los locales habilitados, que describimos al final de este reportaje, para depositarla, debidamente guardada en el sobre especial que le facilitaron, en el buzón especial y custodiado que fue asignado en el lugar por la autoridad de Elecciones.

Si desea votar por correo postal o incluso solicitar su boleta para contestarla en casa y luego llevarla al buzón habilitado y custodiado en locales señalados, sólo tiene que visitar el portal de la autoridad de Elecciones y proveer los datos necesarios y solicitarla antes del 9 de agosto.

Aquí proveemos el enlace para solicitar el voto por correos.

También puede llamar al número 305-499-8444 para solicitar el voto por correo si reside en Miami-Dade.

Elecciones municipales

Además de los puestos y asuntos públicos antes mencionados, los municipios Miami, Coral Gables, Medley, Miami Gardens y South Miami realizan elecciones especiales para abordar importantes preguntas o elegir representantes en su gobierno local. Consulte la boleta oficial de elecciones que mencionamos antes.

Documentos

Recuerde, puede votar si es ciudadano estadounidense. Si no lo es, aunque sea residente permanente en el país, no puede votar, y si lo intenta puede ser severamente penalizado e incluso deportado.

Antes de votar, verifique la afiliación política en su tarjeta de votante. Si su afiliación fue cambiada sin su consentimiento, si reside en Miami-Dade llame al número 305-499-8444 para corregir el error.

Entretanto, todos los votantes pueden consultar su ficha personal, así como la boleta a votar, si consulta la herramienta habilitada en MiamiDade.gov, que proveemos aquí.

Locales habilitados para votar por anticipado

Del lunes 5 al viernes 9: 7 a.m. - 3 p.m.

Sábado 10 y domingo 11: 8 a.m. - 4 p.m.

Del lunes 12 al viernes 16: 11 a.m. - 7 p.m.

Sábado 17 y domingo 18: 8 a.m. - 4 p.m.

Coral Gables Branch Library

3443 Segovia Street, Coral Gables

Coral Reef Branch Library

9211 SW 152ND Street, Miami

Elections Department (Main Office)

2700 NW 87TH Avenue, Doral

Florida International University

(Student Academic Success Center)

11200 SW 8TH Street, Miami

(Entrada por SW 107TH Avenue y SW 16TH Street)

Historic Garage

3250 S Miami Avenue, Miami

Homestead Community Center

1601 N. Krome Avenue, Homestead

John F. Kennedy Library

190 W 49TH Street, Hialeah

Joseph Caleb Center Community

5400 NW 22ND Avenue - Building A

Miami

Kendall Branch Library

9101 SW 97TH Avenue, Miami

Little Haiti Cultural Complex

212 NE 59TH Terrace, Miami

Miami Beach City Hall

1700 Convention Center Drive, Miami Beach

Miami Dade College Kendall Campus

(The Fascell Conference Center)

11011 SW 104TH Street - Building K

Miami

(Entrada por SW 104TH Street y SW 113TH Place)

Miami Dade College North Campus (Biblioteca)

11380 NW 27TH Avenue - Building 2

Miami

Miami Lakes Community Center

15151 NW 82ND Avenue, Miami Lakes

North Dade Regional Library

2455 NW 183RD Street, Miami Gardens

North Miami Public Library

835 NE 132ND Street, North Miami

North Shore Branch Library

7501 Collins Avenue, Miami Beach

Northeast Dade-Aventura Branch Library

2930 Aventura Boulevard, Aventura

South Dade Regional Library

10750 SW 211TH Street, Cutler Bay

Stephen P. Clark Gov’t Center

111 NW 1ST Street (Lobby)

Miami

West Kendall Regional Library

10201 Hammocks Boulevard, Miami

West Miami Community Center

901 SW 62ND Avenue, West Miami

Westchester Regional Library

9445 SW 24TH Street, Miami