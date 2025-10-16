Reclusa de Miami-Dade que quedó embarazada en prisión enfrenta juicio por asesinato de su esposo

Miami — Daisy Link, de 30 años, quien captó la atención nacional de los medios de comunicación en 2023 por quedar embarazada mientras estaba tras las rejas, compareció este miércoles en el tribunal de Miami-Dade como parte del juicio por el asesinato de su esposo, Pedro Jiménez, ocurrido en 2022.

Link enfrenta cargos de asesinato en segundo grado y sostiene que actuó en defensa propia, alegando años de violencia doméstica por parte de su expareja. Según la fiscalía , el disparo que terminó con la vida de Jiménez fue efectuado “por ira” mientras él intentaba escapar, y aseguran que la acusada intentó engañar a los investigadores al decir que simplemente encontró a su esposo herido en un callejón.

Durante la audiencia pautada ayer, Link admitió haber disparado, pero afirmó que no tenía la intención de matarlo. “Apunté al suelo, solo quería asustarlo”, declaró ante el juez.

Videos obtenidos por la fiscalía muestran los momentos posteriores al disparo, cuando los oficiales intentaban salvar la vida de Jiménez y se escuchan los gritos de Link pidiendo saber qué había sucedido. En otra grabación, la mujer se aleja de la escena mientras asegura que la herida no sería letal.

El caso ha captado especial atención debido a un episodio anterior que involucró a Daysi mientras estaba bajo custodia de las autoridades. En 2023 se descubrió que había quedado embarazada tras comunicarse con otro recluso identificado como Joan Depaz a través de los conductos de ventilación del Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK) del condado Miami-Dade, por donde intercambiaron el semen que uso en varias ocasiones para auto inseminarse, según informó la policía.

Desde junio de 2022 la acusada permanece tras las rejas sin derecho a fianza. El proceso judicial continúa y se espera que se presenten más pruebas y testimonios en los próximos días, mientras la comunidad sigue de cerca el desenlace de un caso que mezcla crimen, abuso y un hecho insólito ocurrido dentro del penal.