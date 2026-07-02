jueves 2  de  julio 2026
ESPAÑA

Recurso judicial contra la Ley de Memoria Democrática genera incertidumbre entre cubanos quienes buscan la nacionalidad española

La formación política Vox solicitó al Tribunal Supremo la suspensión cautelar de la instrucción que regula el acceso a la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática. De momento, el proceso continúa vigente y no existe una decisión judicial que paralice los trámites

Imagen referencial del pasaporte español

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Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- La decisión del partido español Vox de impugnar ante el Tribunal Supremo la instrucción que desarrolla la Ley de Memoria Democrática abrió un nuevo frente de incertidumbre para miles de personas alrededor del orbe, entre ellas numerosos cubanos, que tramitan la nacionalidad española por la vía conocida popularmente como la Ley de Nietos.

La acción judicial incluye una solicitud de suspensión cautelar de la instrucción emitida por el Ministerio de Justicia (MJU) en octubre de 2022, documento que establece los criterios para aplicar el derecho a optar por la ciudadanía española contemplado en esa legislación.

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Hasta el momento, el Tribunal Supremo no ha adoptado ninguna medida que paralice el procedimiento, por lo que los expedientes continúan su curso conforme a la normativa vigente.

Vox sostiene que el MJU excedió sus competencias al emitir una instrucción que, a su juicio, amplía el alcance de la ley aprobada por el Parlamento español. La organización argumenta que una disposición administrativa no puede incorporar nuevos beneficiarios ni modificar los criterios establecidos por el legislador.

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, afirmó que “una instrucción interna no puede crear nuevos beneficiarios, no puede incluir excepciones no previstas por el legislador ni alterar la naturaleza jurídica de la nacionalidad española”. También sostuvo que la nacionalidad “define quién forma parte del cuerpo político de una nación y, por tanto, decide el futuro de España”.

La formación también relacionó el proceso con el debate político sobre el voto de los españoles residentes en el exterior. En ese contexto, acusó al Gobierno del presidente Pedro Sánchez de impulsar una ampliación del electorado con fines políticos, una afirmación que forma parte de los argumentos expuestos por el partido en el recurso.

Para la comunidad cubana, el litigio trasciende el escenario político español. Miles de descendientes de emigrantes españoles han iniciado o esperan completar el proceso para obtener la nacionalidad, una posibilidad que les permitiría acceder a un pasaporte de la Unión Europea, facilitar la reunificación familiar y contar con una alternativa de movilidad en medio de la prolongada crisis económica y social que atraviesa Cuba.

El plazo para optar a la ciudadanía por esta vía cerró el 22 de octubre de 2025. Sin embargo, quienes obtuvieron un comprobante dentro del margen establecido mantienen el derecho a continuar con el procedimiento y presentar la documentación requerida, siempre que cumplan con los requisitos previstos por la normativa.

Aunque la solicitud presentada por Vox mantiene abierto un nuevo proceso judicial, el mecanismo para acceder a la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática continúa vigente mientras el Tribunal Supremo no resuelva sobre la petición de suspensión cautelar.

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