Ola de calor extremo marcará celebración del 4 de Julio en el sur de Florida

MIAMI. - Un episodio de calor extremo dominará las festividades del 4 de Julio en el sur de la Florida y en gran parte de Estados Unidos, con temperaturas que rondarán los 92 grados Fahrenheit y una sensación térmica cercana a los 105 en el área metropolitana de Miami, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

El fenómeno, provocado por provocado por un sistema de alta presión que atrapa el aire caliente sobre buena parte del territorio, coincide con las celebraciones por la independencia y ha llevado a las autoridades a emitir recomendaciones para evitar afectaciones a la salud durante el fin de semana feriado.

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Qué se espera en el sur de la Florida

Los pronósticos para Miami-Dade y Broward apuntan a máximas en el rango de los 90 grados, con valores de sensación térmica que oscilarán entre 103 y 105 grados en las horas centrales del día.

A diferencia de otras regiones del país, el sur de la Florida suma la humedad propia de la temporada de lluvias, un factor que intensifica la percepción del calor.

El pronóstico contempla además chubascos y tormentas dispersas durante el propio 4 de julio, con probabilidades de precipitación de entre 40 y 60 % para el sábado y el domingo.

La región también atraviesa condiciones de sequía moderada en el área metropolitana de Miami-Dade, mientras el humo de un incendio forestal en el oeste de Broward ha deteriorado la calidad del aire.

Masa de aire caliente sobre el país

En el plano nacional, el episodio térmico afecta a más de 250 millones de personas y podría convertir este feriado en el 4 de Julio más caluroso registrado para millones de estadounidenses.

Los índices de calor alcanzarán entre 100 y 115 grados desde el Medio Oeste hasta la Costa Este, donde se prevé la ruptura de más de 300 récords de temperatura.

El Departamento de Energía declaró una emergencia energética ante la presión sobre la red eléctrica, con 160 millones de personas bajo alerta en 30 estados. En Washington D.C., que celebra el aniversario 250 de la nación, se esperan máximas cercanas a los 103 grados.

Recomendaciones de las autoridades

Las autoridades sanitarias y meteorológicas insisten en la necesidad de permanecer dentro de casa durante las horas de mayor calor, mantener una hidratación constante y reducir el esfuerzo físico al aire libre.

El calor constituye la principal causa de muertes relacionadas con el clima y resulta especialmente peligroso para adultos mayores, niños y personas con problemas respiratorios.

“Es el tipo de calor que afecta a todas las personas, de cualquier edad y condición de salud”, advirtió Joe Wegman, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional.

Los especialistas recomiendan identificar los signos de agotamiento por calor, como la fatiga, los mareos, los calambres musculares y el malestar estomacal, y acudir de inmediato a un centro médico ante síntomas de golpe de calor.

“Si presenta cualquier síntoma de golpe de calor, realmente debe asegurarse de llegar a la sala de emergencias lo más rápido posible”, señaló Catrina Cropano, directora médica del departamento de emergencias del hospital Mount Sinai West.

Para quienes participen en las actividades al aire libre, las recomendaciones incluyen buscar sombra, aplicar protector solar y limitar la exposición durante las horas centrales de la jornada.

En varias ciudades, los gobiernos locales han habilitado centros de enfriamiento y refuerzan la distribución de agua para proteger a la población más vulnerable durante la celebración.