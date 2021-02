Regalos que son tendencia para este Día de los Enamorados

Diario Las Américas, en apoyo a los emprendedores del sur de la Florida, ofrece una lista de opciones diferentes para regalar en esta fecha.

Arreglos de chocolates, galletas, globos, pinturas, bandejas sorpresas, un abanico de posibilidades para todos los gustos y presupuestos. Este año decir TE AMO tiene otra dimensión.

Fondue del amor

Keith Rueda FondyouMiami.jpeg Bandejas de chocolate con deliciosas frutas ideales para regalar. CORTESÍA /Keith Rueda

FondYouMiami se inicio en medio de la pandemia. Su creadora, Keith Rueda, meditaba sobre algo muy especial para ofrecer cuando pudiera de nuevo reunirse con su familia. "Me emocionó tanto que pensé en llevarles, tan pronto pudiéramos salir , un fondue en una linda presentación y fue así como hice mi primera tabla con fresas, marshmallow , pretzels y manzanas verdes" comenta con orgullo al asegura que el producto resultó ser una sensación entre amigos y allegados desde un primer momento.

Sin pensarlo se hizo un logo, eligió los colores de su marca y arrancó con su emprendimiento que ahora ofrece una amplia variedad de productos ideales para expresar amor. "FondYou se ha convertido en un emprendimiento familiar, donde mi esposo me ayuda con las compras y los números y cuentas. Sofía, mi hija de 13 años, me aporta ideas para las redes, me ayuda con los empaques y con las fotos y mi hijo Sebastián de 17 años me colabora con las compras y los deliveries. Ahora estamos montando la página web de FondYou".

Redes: @fondyouMiami

Teléfono: 786-253-5751

Creativa: Keith Rueda

Rompe el corazón

Sopresa de Chocolate .jpg Un corazón de chocolate para enamorar. CORTESÍA/ @cakediferentstyles

Yuly Medina se inició en el mundo de la repostería cuando decidió quedarse en casa para cuidar a su bebé. Aprendió de su abuela, que según comenta hacía los postres caseros más deliciosos. Al llegar a EEUU decidió, aunque admite que no fue fácil, continuar con esta pasión de deleitar paladares. Además de una amplia variedad de productos, esta creadora se inició en el mundo del chocolate y ofrece los Breakable heart surprise un enorme corazón de chocolate cargado de mucho amor y deliciosas sorpresas. El cliente también puede incluir diferentes detalles, hasta un anillo de compromiso.

Redes: @cakediferentstyles

Teléfono:786 5609289

Creativa: Yuly Medina

Mosaicos combinados

amare balloons regalos .jpeg Arreglos con letras para decir Te Amo. @amareballoons CORTESÍA @amareballoons

Jenny Mendoza López es una emprendedora que ha combinado varias técnicas y ha creado un producto hermoso y diferente. Arreglos en los que combina flores, chocolates y globos de una manera creativa, por lo que cada pieza es diferente a las demás. "Es un producto innovador en el mercado de decoraciones y obsequios personalizados,dándole un toque de elegancia y distinción. Para este San Valentín creamos un corazón fusionado, con globos y bombones muy romántico y especial para esa persona favorita"

Redes: @amareballoons.

Teléfono: 954-505-0867

Creativa: Jenny Mendoza López.

Arte y emociones

Mascotas Maeydu.png La artista Meudy Armada retrata a las mascotas. CORTESÍA /MEUDY ARMADA

Meudy Armada es una artista venezolana que ha volcado su talento a través de la acuarela. Desde pequeña trabajó con varios medios como el óleo, el pastel y el carboncillo, pero siempre como una afición. Al llegar a EEUU decidió retomar su pasión y descubrió “La Acuarela” y como ella misma lo comenta "hubo amor a primera vista, simplemente un flechazo en el corazón y desde ese momento no he parado de pintar". Para este día de los enamorados, Armada está ofreciendo el retrato de mascotas y para los venezolanos que añoran también ofrece El Ávila.

"Me motiva la belleza de la naturaleza. Esa es mi musa. La belleza en las flores, hojas, el mar, la montaña, las personas y los animales. Todos me inspiran y me da mucha paz interpretarlos a través de la pintura. Me apasionan los colores, luces y sombras que saltan de la naturaleza. Cuando pinto, siento que estoy manteniendo vivo lo bello que siento y veo, compartiéndolo con los demás y quizás logre poder transmitirle ese sentimiento a través de mis pinturas" asegura-.

Redes: @watercolor_room

ETSY: Meudyarmadastudio

Teléfono: 786 483-9979

Dulce ambición

Pavlova Dora.jpg Pavlova Exquisita galleta de suspiro que representa la base de la torta, dicha galleta tiene mezcladas nueces. CORTESÍA / Dora Bavaro,

Los postres de fresas son una excelente manera de mostrar amor. Están muy de moda las llamadas tortas Pavlova, que es un tipo de postre elaborado de merengue denominado así en honor de Anna Pavlova, un reconocida bailarina rusa. Es un pastel crujiente por fuera y muy cremoso y ligero colmado de deliciosas frutas. Por lo que esta repostera decidió ofrecer este delicioso postre que cautiva paladares. Dona Bavaro también ofrece una variedad amplia de postres para toda ocasión.

Redes: @dulce.ambicion

Teléfono:786 2018741

Creativa: Dona Bavaro

Chocolate a tu salud

Sorpresa de Chocolate .jpeg Qué mejor manera de decir Te Amo con un gran corazón de chocolate y una botella de Champagne. CORTESÍA @marumacake

Añadir valor agregado a su producto fue lo que inspiró a Maruma Gil a ofrecer para este día de San Valentín un delicioso corazón de chocolate oscuro, con una botella de Champagne. Una excelente manera para decir Te amor y celebrar en este importante día. Ella apasionada por la repostería ha encontrado un espacio para volcar toda su creatividad. Según comenta de niña vendía galletas entre sus familiares, amigos y vecinos por lo que siempre ha estado vinculada a los postres. "Cuando migré me conecté nuevamente con esta pasión y en la pandemia le di más forma a mi marca, por lo que tengo ya ocho meses ofreciendo lo mejor de mí con mis postres".

Redes:@marumacake

Teléfono: 305 4978546

Creativa: Maruma Gil

Mucho más que amor

WhatsApp Image 2021-02-07 at 7.36.43 PM.jpeg

Pamela Rojas, una repostera que se hizo viral en medio de la pandemia, trae para este día arreglos diferentes para sorprender al ser amado. Segura de lo delicioso de sus productos la creadora de @sunflowerbakery0910 decidió ampliar su carta de ofertas con arreglos personalizados. Este arreglo tiene como base los macarons, que según explica son armados al gusto y presupuesto del cliente. Se pueden escoger entre tamaño y formas del arreglo. Siempre para sorprender al ser querido. Entre las opciones ofrece buzones, cestas, cajitas decoradas acompañadas de utensilios de cocina.

Redes: @sunflowerbakery0910

Teléfono: 954 809-4653

Creativa: Pamela Rojas