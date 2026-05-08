Feria de empleo en Miami busca reubicar a exempleados de Spirit Airlines

MIAMI. - Cientos de empleados desplazados por el despido masivo de Spirit Airlines buscan nuevas oportunidades laborales en el sur de Florida tras el cierre de operaciones que afectaron a miles de trabajadores vinculados a la aerolínea en el estado.

En respuesta a la situación, el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) acogió este miércoles una feria especializada organizada por CareerSource South Florida para conectar a exempleados con empresas, programas de capacitación y opciones de reinserción profesional.

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La jornada reunió a agencias de empleo, instituciones académicas y representantes de distintas industrias en momentos en que parte de la fuerza laboral afectada evalúa alternativas fuera de la aviación.

Durante la actividad, los asistentes recibieron información sobre vacantes disponibles, certificaciones laborales, ayudas económicas y entrenamientos vinculados a áreas de crecimiento como logística, salud, transporte, tecnología y oficios técnicos.

La reducción de operaciones de Spirit alcanzó a cerca de 200 personas con base en Miami y a más de 4,800 en toda Florida, según cifras mencionadas durante el evento.

CareerSource South Florida explicó que junto con conectar a participantes con potenciales empleadores, el programa busca facilitar procesos de formación para los interesados en cambiar de sector o ampliar habilidades profesionales.

Miami Dade College (MDC) participó promoviendo rutas educativas asociadas a comercio, seguridad, logística y negocios, mientras Atlantis University presentó programas enfocados en áreas emergentes, incluida inteligencia artificial.

El director del Aeropuerto Internacional de Miami, Ralph Cutie, indicó que Spirit representaba aproximadamente el tres por ciento de las operaciones diarias de MIA, instalación que maneja alrededor de 1,100 vuelos cada día.

Aunque el efecto operativo para la terminal aérea ha sido limitado, Cutie reconoció las consecuencias económicas y personales generadas por los despidos dentro de numerosas familias del sur de Florida.

La jornada reflejó también el cambio que enfrentan muchos empleados con años de experiencia en aviación, quienes ahora exploran oportunidades en campos laborales completamente distintos tras el colapso operativo y los recortes aplicados por la empresa.

Autoridades recordaron además que personas afectadas pueden solicitar asistencia de reempleo y orientación laboral mediante la línea estatal habilitada para estos casos: 1-800-385-3920.