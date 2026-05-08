Policía de South Miami intensifica búsqueda de hombre señalado por robo en estacionamiento de un edificio familiar

MIAMI. - Detectives del Departamento de Policía de South Miami (SMDP) mantienen activa la búsqueda de un hombre acusado de ingresar a autos estacionados en un complejo residencial del área, incidente que además encendió preocupación entre vecinos por el historial criminal atribuido al sujeto.

Las autoridades identificaron al individuo como Walter Tyson Gervais, de 48 años , quien presuntamente fue captado por cámaras de vigilancia mientras recorría el estacionamiento de un edificio ubicado en el 5950 SW 74 Street, la madrugada del martes.

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De acuerdo con la investigación, el sujeto intentó abrir varios vehículos hasta lograr acceso a uno de ellos, del cual habría sustraído pertenencias personales y otros objetos almacenados en el maletero.

El sargento Fernando Bosch, portavoz del SMPD, explicó que el presunto responsable fue visto revisando distintos automóviles antes de abandonar el lugar caminando.

La policía estima que las pertenencias robadas tienen un valor aproximado de 200 dólares.

Sin embargo, los oficiales señalaron que la principal preocupación no está relacionada con el monto sustraído, sino con el historial criminal vinculado al hombre buscado.

Según Bosch, Gervais acumula más de 36 páginas de antecedentes penales y es considerado por los investigadores como una persona peligrosa. Por lo cual, la policía pidió además a la comunidad no intentar confrontarlo en caso de reconocerlo y recomendó comunicarse inmediatamente con ellos al 305-663-6301 o a través de Miami-Dade Crime Stoppers al 305-471-TIPS (8477).

La investigación continúa abierta mientras detectives intentan localizar al sospechoso y determinar si podría estar vinculado a otros incidentes similares en la zona.