Secretario adjunto de Energía de EEUU está en Caracas para supervisar avance del plan de Trump

La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la firma de un acuerdo con la compañía de EEUU Chevron, este 13 de abril de 2026, en Caracas

CARACAS. - El secretario adjunto de Energía de EEUU , Kyle Haustveit, se encuentra en Caracas para supervisar el avance del plan de tres frases planteado por el presidente Donald Trump en Venezuela , que incluye la firma de contratos petroleros para impulsar la recuperación de la economía del país.

La encargada de Negocios de EEUU en Venezuela, Laura Dogu, confirmó la llegada de Haustveit, en la red social X.

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El enviado de Trump tendría previsto una reunión en directo con la gobernante encargada del país suramericano, Delcy Rodríguez, según informó.

La llegada del alto representante de Energía se da en un contexto de incertidumbre acerca de la seguridad jurídica para las inversiones extranjeras en el área de petróleo y minería, además de cierto nivel de inestabilidad política.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2043803699861172475&partner=&hide_thread=false Dimos la bienvenida hoy a Caracas al Secretario Adjunto del Departamento de @ENERGY Haustveit, para sostener reuniones con la Presidenta Interina Delcy Rodríguez y asistir a la ceremonia de firma entre Venezuela y @Chevron. Continuamos avanzando en el plan de tres fases de @POTUS… pic.twitter.com/uy0R2NWFCT — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) April 13, 2026

EEUU y el plan en Venezuela

Dogu aseguró en su mensaje que se avanza “en el plan de tres fases del presidente de Estados Unidos y trabajamos por la transformación económica de Venezuela”, con lo que puso de relieve que el gobierno de Trump mantiene intacta la hoja de ruta en el proceso de estabilización en medio de la crisis del país.

El mensaje de Dogu incluyó un encuentro con Rodríguez para presenciar la entrega de nuevas concesiones en la Faja Petrolífera del Orinoco.

El plan de tres fases, que fue anunciado por el secretario de Estado Marco Rubio hace un mes, implica la reconstrucción económica a través de la reactivación de la producción petrolera que se inició en enero pasado, luego de la captura de Nicolás Maduro.

Este martes, también se informó que EEUU tendría previsto sustituir a Dogu por el embajador estadounidense en Guatemala, John Barrett, en la sede diplomática en Caracas, según medios de ese país.

La designación respondería al proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países.

FUENTE: Con información de usembassyve red X, La Patilla