martes 14  de  abril 2026
VENEZUELA

Secretario adjunto de Energía de EEUU está en Caracas para supervisar avance del plan de Trump

La Encargada de Negocios en Venezuela, Laura Dogu, confirmó la llegada del enviado de Trump, Kyle Haustveit, para presenciar firma de acuerdos petroleros

La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la firma de un acuerdo con la compañía de EEUU Chevron, este 13 de abril de 2026, en Caracas

La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la firma de un acuerdo con la compañía de EEUU Chevron, este 13 de abril de 2026, en Caracas

EFE/Palacio de Miraflores
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El secretario adjunto de Energía de EEUU, Kyle Haustveit, se encuentra en Caracas para supervisar el avance del plan de tres frases planteado por el presidente Donald Trump en Venezuela, que incluye la firma de contratos petroleros para impulsar la recuperación de la economía del país.

La encargada de Negocios de EEUU en Venezuela, Laura Dogu, confirmó la llegada de Haustveit, en la red social X.

Lee además
Régimen de Maduro en otra trama con Pdvsa (foto fachada de Pdvsa en Caracas)
ACUERDOS

Venezuela anuncia nuevos contratos de venta de petróleo para el mercado de EEUU
La apertura petrolera se logró luego de la captura de Nicolás Maduro.- AFP
ENERGÍA

Fallas eléctricas impiden aumentar producción de petróleo en Venezuela, según empresarios del sector

El enviado de Trump tendría previsto una reunión en directo con la gobernante encargada del país suramericano, Delcy Rodríguez, según informó.

La llegada del alto representante de Energía se da en un contexto de incertidumbre acerca de la seguridad jurídica para las inversiones extranjeras en el área de petróleo y minería, además de cierto nivel de inestabilidad política.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2043803699861172475&partner=&hide_thread=false

EEUU y el plan en Venezuela

Dogu aseguró en su mensaje que se avanza “en el plan de tres fases del presidente de Estados Unidos y trabajamos por la transformación económica de Venezuela”, con lo que puso de relieve que el gobierno de Trump mantiene intacta la hoja de ruta en el proceso de estabilización en medio de la crisis del país.

El mensaje de Dogu incluyó un encuentro con Rodríguez para presenciar la entrega de nuevas concesiones en la Faja Petrolífera del Orinoco.

El plan de tres fases, que fue anunciado por el secretario de Estado Marco Rubio hace un mes, implica la reconstrucción económica a través de la reactivación de la producción petrolera que se inició en enero pasado, luego de la captura de Nicolás Maduro.

Este martes, también se informó que EEUU tendría previsto sustituir a Dogu por el embajador estadounidense en Guatemala, John Barrett, en la sede diplomática en Caracas, según medios de ese país.

La designación respondería al proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países.

FUENTE: Con información de usembassyve red X, La Patilla

Temas
Te puede interesar

Senador de EEUU insta a Venezuela a tomar medidas "irreversibles" hacia una transición

Hallan en EEUU un tesoro del cine francés, una película centenaria de Georges Méliès

EEUU anuncia "importante" alianza de defensa con Indonesia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La AIE, el FMI y el Banco Mundial alertan que la seguridad alimentaria y el empleo sufrirán por el impacto de la guerra sobre el petróleo. (AFP)
Conflicto bélico

La AIE, el FMI y el Banco Mundial alertan sobre choque energético y desigual en la economía mundial

Kevin Cichowski, candidato a la gobernación de Florida.
SUCESOS

Arrestan a candidato a la gobernación de Florida por agresión agravada contra ancianos

James Uthmeier, fiscal general de Florida. 
RECLAMACIÓN

Florida exige a la Oficina del Censo excluir a inmigrantes indocumentados del reparto electoral

Personas se transportan abordo de triciclos eléctricos este martes en La Habana, Cuba.
POLÍTICA

Trump afirma que "Cuba es una nación en colapso" y que podría centrarse en la isla tras la guerra en Irán

El vicepresidente JD Vance durante una conferencia de prensa en Tel Aviv, Israel, adonde llegó para puntualizar con altos mandos militares de varios países las garantías del alto al fuego en Gaza.
Conflicto bélico

Vicepresidente JD Vance afirma que corresponde a Irán dar el siguiente paso hacia la paz

Te puede interesar

Vista del Senado de EEUU.  
REACCIONES

Senador de EEUU insta a Venezuela a tomar medidas "irreversibles" hacia una transición

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
James Uthmeier, fiscal general de Florida. 
RECLAMACIÓN

Florida exige a la Oficina del Censo excluir a inmigrantes indocumentados del reparto electoral

Pizarra de precios actuales en una gasolinera en la ciudad de Miami.
PEQUEÑO ALIVIO

Gasolina en Florida baja ocho centavos a pesar de crisis del Medio Oriente

Sede del ayuntamiento de Miami.
TECNOLOGÍA Y SERVICIO PÚBLICO

Miami innova y lanza chatbot de inteligencia artificial para consultas en Departamento de código

Los hermanos Otoniel y Rolando Guevara, y su primo Juan Bautista, presos políticos en Venezuela 
CASO GUEVARA

Venezuela: A preso político, tras 21 años detenido, lo mantienen aislado