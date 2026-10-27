República Havas celebra 20 años de creatividad y compromiso con Miami

José Díaz-Balart condujo la celebración como maestro de ceremonias y destacó la labor de la empresa.

Plasencia y Casamayor, reconocieron la dedicación de sus colaboradores y expresaron su confianza en el talento del grupo para los proyectos futuros.

MIAMI.- República Havas celebró su vigésimo aniversario con una noche dedicada a las personas que hicieron posible su crecimiento. El encuentro, realizado el jueves 22 de octubre en la Torre de la Libertad, reunió a sus fundadores y trabajadores junto a figuras de la televisión, representantes del mundo empresarial y líderes de la comunidad.

Sus cofundadores, Jorge Plasencia, presidente de la junta directiva y director ejecutivo, y Luis Casamayor, presidente de la agencia, compartieron intervenciones emotivas en las que reconocieron la dedicación de sus colaboradores y expresaron su confianza en el talento del grupo para los proyectos por venir.

Al evocar los comienzos de la empresa, Plasencia agradeció a las personas que lo habían acompañado durante tantos años. Con empleados, clientes y amigos presentes, las palabras de ambos fundadores subrayaron el trabajo compartido detrás de los resultados empresariales.

Plasencia y Casamayor, reconocieron la dedicación de sus colaboradores y expresaron su confianza en el talento del grupo para los proyectos futuros. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

La agencia comenzó sus operaciones en Miami en 2006, con una propuesta que vinculó la creatividad con la diversidad cultural y las nuevas formas de comunicación. Su actividad integró disciplinas como estrategia, diseño, publicidad, medios, producción y relaciones públicas, sustentadas en el trabajo de profesionales de diferentes áreas.

Detrás de su nombre hubo también una historia familiar. Según explicó Plasencia en una entrevista anterior con DIARIO LAS AMÉRICAS, él y Casamayor buscaron una denominación significativa y fácil de pronunciar en español e inglés. La elección de República fue un homenaje a su padre, Jorge R. Plasencia, y a Republic National Bank, donde había trabajado durante más de tres décadas.

Desde esa institución bancaria, su padre ayudó a exiliados cubanos a emprender y reconstruir sus vidas en Miami. El nombre de la nueva agencia evocó aquella confianza en las personas y el papel del banco en el desarrollo de la comunidad.

La conexión con la publicidad añadió otro elemento a ese legado. El padre de Plasencia, contador y banquero, también tuvo vocación de escritor y solicitó empleo como redactor bilingüe en Young & Rubicam, en Nueva York. La respuesta fue negativa. Su familia encontró la carta de rechazo después de su fallecimiento.

En 2018, la asociación con Havas dio lugar al nombre República Havas y amplió el alcance internacional de la agencia desde su sede en Miami.

José Díaz-Balart condujo la celebración como maestro de ceremonias y destacó la labor de la empresa. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

El periodista José Díaz-Balart condujo la celebración como maestro de ceremonias y destacó la labor de la empresa. Entre los asistentes estuvieron Carlos Ponce, Jencarlos Canela y la periodista Gloria Ordaz, junto a otras personalidades del ámbito artístico, informativo y empresarial.

Los reconocimientos institucionales incluyeron una proclamación del Día de República Havas por parte de la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, en homenaje a las contribuciones de la empresa.

Madeline Pumariega, presidenta del Miami Dade College (MDC), felicitó a Plasencia y Casamayor y resaltó el trabajo que la institución educativa y la agencia habían desarrollado de manera conjunta.

Pumariega puso énfasis en el aporte de esa colaboración a la comunidad y recordó una contribución directamente relacionada con el lugar que acogió la fiesta: el diseño del logotipo y de la identidad visual de la Torre de la Libertad, realizado por República Havas en el contexto de su restauración y reapertura.

Madeline Pumariega, presidenta del Miami Dade College. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

El edificio reabrió en 2025, coincidiendo con su centenario, con espacios expositivos renovados y una propuesta cultural vinculada a la memoria, el exilio y la experiencia migratoria. La labor creativa de la agencia acompañó esa nueva etapa de uno de los símbolos más reconocibles de Miami.

Al documentar ese proyecto, República Havas recogió, además, la historia de Inés Suárez, quien había pasado por la Torre como refugiada y, años después, contribuyó a reinterpretar su imagen. Esa conexión personal entre el pasado del edificio y su renovación añadió una dimensión humana a la nueva identidad.

El momento cultural de la noche estuvo a cargo de la cantautora cubana Lena Burke, quien interpretó su nuevo tema “Veo, veo”, inspirado en su experiencia como inmigrante y en la memoria de su abuela paterna, Borja. La canción aborda la nostalgia por Cuba, los afectos familiares y la sensación de vivir entre dos tierras, conservando los recuerdos y las raíces que acompañan a quienes comienzan una nueva vida lejos de su país.

Lena Burke, interpretó su más reciente composición musical "Veo, veo". CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

En la Torre de la Libertad coincidieron así la memoria que inspiró el nombre de la agencia, el trabajo de su equipo y el vínculo con la ciudad que la vio crecer. Los agradecimientos de Plasencia y Casamayor dieron a la celebración un carácter cercano, centrado en las personas que hicieron posibles esos veinte años.